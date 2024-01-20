Десять многоквартирных домов получили положительное заключение госэкспертизы в Новосибирске

Десять многоквартирных домов от девяти застройщиков получили положительное заключение экспертизы проектной документации в Новосибирской области за декабрь 2023 года, сообщает Единый реестр застройщиков (ЕРЗ). Регион возглавил рейтинг регионов по этому показателю. На регион пришлось 6,2% объектов с положительными заключениями экспертизы.

— 80% (8 домов) будет возведено в новых жилых комплексах, 20% (2 дома) — это дополнительные корпуса в существующих ЖК, — говорится в сообщении.

По сравнению с ноябрем 2023 года количество объектов, получивших положительное заключение экспертизы, выросло в четыре раза. За год рост составил 100% (в декабре 2022 года пять многоквартирных домов получили положительное заключение экспертизы проектной документации).

Всего с начала года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 94 объекта. Для сравнения в 2022 — 84 объекта.

Напомним, на встрече с застройщиками Сибирского федерального округа в Новосибирске руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик констатировал снижение количества проектной документации на строительство многоквартирных домов, которую застройщики подают на экспертизу. По его словам, ситуация близка к критической и означает, что в 2024 году на рынке России произойдет снижение темпов ввода новых проектов, то есть сокращение предложения.

Ранее редакция сообщала, что комиссия по льготной ипотеке для застройщиков повысит стоимость квартир в Новосибирске.