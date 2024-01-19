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Комиссия по льготной ипотеке для застройщиков повысит стоимость квартир в Новосибирске

  • 19/01/2024, 16:59
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Комиссия по льготной ипотеке для застройщиков приведет к повышению стоимости недвижимости
Рост цен на первичном рынке составит как минимум 10%.

В начале января Сбербанк обязал девелоперов субсидировать каждую сделку, совершенную с помощью льготной программы. Банк объяснил свое решение снижением размера госсубсидии по программе. Позже к этой инициативе присоединились ВТБ, Альфа-банк и некоторые другие кредитные организации.

Это привело к тому, что некоторые федеральные застройщики приостановили сотрудничество с кредиторами, а в Федеральную антимонопольную службу стали поступать жалобы на действия банков.

Банк России получил первые расчеты банков о снижении маржинальности выдачи льготных ипотечных кредитов и следит за ситуацией с введением кредитными организациями комиссий для застройщиков. По мнению регулятора это создает риски, так как комиссии могут быть переложены в цены на жилье. С целью «выровнять ситуацию на ипотечном рынке» ЦБ предложил перераспределить лимиты госсредств в пользу банков, которые не устанавливают для девелоперов дополнительную комиссию.  Среди выгодоприобретателей отмечают ДомРФ, УБРиР, Абсолют Банк и Тинькофф. Эксперты отмечают, что в банки, работающие без комиссии, уже начал расти поток заемщиков.

Региональные девелоперы пока не комментируют ситуацию. Как пояснили участники рынка корреспонденту Infopro54, они не хотели бы испортить отношения с ключевыми кредиторами ипотеки в области, поэтому ждут, как ситуацию удастся «разрулить» на федеральном уровне.

Независимый аналитик по недвижимости Новосибирска Сергей Николаев, считает, что предложение о введении банками комиссии для застройщиков по льготной ипотеке скорее всего так и останется предложением.

— Я, конечно, не пророк и не могу что-то гарантировать. Но тот факт, что Центробанк предложил Дом РФ увеличить лимиты банков, которые не идут на эту комиссию, говорит о том, что банкам, несмотря на их монополизм на рынке, дали понять, что у нас незаменимых нет, — говорит эксперт.

Эксперт добавил, что введение комиссии приведет к росту стоимости недвижимости на первичном рынке как минимум на 10%.

— Думаю, что застройщики будут готовы делать скидку в 10% потенциальным покупателям, которые принесут «живые деньги». Другой вопрос, пойдет ли человек, у которого есть наличные для покупки жилья, на первичный рынок? Ведь сегодня в Новосибирске квартиры на вторичке на 30% дешевле, — рассуждает Сергей Николаев.

Еще одним следствием введения комиссии, по мнению эксперта, может стать сокращение объемов строительства.

— У застройщиков цель — заработать прибыль. И если они увидят, что прибыли нет, то сократят объемы. Они доведут те проекты, которые есть и сократят количество новых проектов. Соответственно, сократится предложение и увеличится спрос. Рынок недвижимости из рынка покупателя превратится в рынок продавца, — говорит Сергей Николаев.

Эксперт считает, что решающее слово в конфликте будет за Центробанком.

Председатель Комиссии по жилищной политике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент НОЗА Леонид Казинец на заседании комиссии, посвященном ипотечному кредитованию долевого строительства в 2024 году отметил, что предложение банков о комиссии для застройщиков по льготной ипотеке трудно реализовать в текущей финансовой ситуации.

Тем не менее, конфликт между застройщиками и банками уже повлиял на количество одобренных ипотечных кредитов. Как сообщило издание РБК со ссылкой  на директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» (агрегирует данные 28 российских банков, 120 застройщиков в 50 регионах) Ольгу Сидоренко, доля отказов по онлайн-заявкам на выдачу ипотечных кредитов в начале января 2024 года достигла 35%. Для сравнения, в декабре этот показатель составлял 17%.

Ранее редакция сообщала, что все идет к окончательному сворачиванию льготной ипотеки в России.

Фото: freepik.com, freepik

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Рубрики : Финансы Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : субсидирование недвижимость льготная ипотека


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