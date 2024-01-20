СК расследует гибель годовалой девочки от истязаний в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области устанавливает обстоятельства истязания и смерти годовалой девочки ее матерью в городе Новосибирске.

— По версии следствия, в период с июня по август 2021 года женщина, воспитывающая годовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев, — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели малышки. В ведомстве рассказали, что мать в медицинские учреждения не обратилась. Она самостоятельно захоронила девочку.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— В настоящее время установлен факт незаконного нахождения женщины на территории Российской Федерации, — добавили в СК.

Ране редакция сообщала, что мигранта, поджегшего коллекцию элитных машин, отправили в колонию в Новосибирске.