СК расследует гибель годовалой девочки от истязаний в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области устанавливает обстоятельства истязания и смерти годовалой девочки ее матерью в городе Новосибирске.
— По версии следствия, в период с июня по август 2021 года женщина, воспитывающая годовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев, — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства гибели малышки. В ведомстве рассказали, что мать в медицинские учреждения не обратилась. Она самостоятельно захоронила девочку.
В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
— В настоящее время установлен факт незаконного нахождения женщины на территории Российской Федерации, — добавили в СК.
Ране редакция сообщала, что мигранта, поджегшего коллекцию элитных машин, отправили в колонию в Новосибирске.
Фото: freepik.com, jcomp
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