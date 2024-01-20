Второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске

В Новосибирске отменили еще один концерт Лолиты. Он должен был пройти 31 марта в Доме учёных в Академгородке. Информация о том, что выступление не состоится, размещено на сайте учреждения.
— Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, —говорится в сообщении.
Официальные причины отмены концерта не называются.
Напомним, на прошлой неделе стало известно об отмене апрельского концерта певицы в Новосибирском доме культуры «Железнодорожник», хотя все билеты на него были распроданы. Организаторы также не уточнили причины отмены.
Не состоятся концерты Милявской в Омске, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Красноярске и в Подмосковье.
Неофициальной причиной отмены концертов является участие Лолиты в скандальной голой вечеринке, которую устроила известная блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе «Мутабор».
Ранее редакция сообщала, что голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске.
Фото: freepik.com, pvproductions
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