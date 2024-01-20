Второй концерт Лолиты отменен в Новосибирске

В Новосибирске отменили еще один концерт Лолиты. Он должен был пройти 31 марта в Доме учёных в Академгородке. Информация о том, что выступление не состоится, размещено на сайте учреждения.

— Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения, —говорится в сообщении.

Официальные причины отмены концерта не называются.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об отмене апрельского концерта певицы в Новосибирском доме культуры «Железнодорожник», хотя все билеты на него были распроданы. Организаторы также не уточнили причины отмены.

Не состоятся концерты Милявской в Омске, Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Красноярске и в Подмосковье.

Неофициальной причиной отмены концертов является участие Лолиты в скандальной голой вечеринке, которую устроила известная блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе «Мутабор».

Ранее редакция сообщала, что голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске.