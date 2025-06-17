Десятилетие науки и технологий: Новосибирская область представляет успешные проекты и инициативы

В формате видеоконференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание рабочей группы «Взаимодействие с регионами» при Координационном комитете, которая занимается проведением Десятилетия науки и технологий в РФ.

Глава региона подчеркнул, что федеральный план Десятилетия науки и технологий в 2024 году претерпел изменения и в настоящее время включает 12 инициатив, среди которых: «Наука рядом», «Наука побеждать», «Научное волонтерство» и другие. Также были упомянуты проект «Научные детские площадки» и Конгресс молодых ученых с сопутствующими мероприятиями в регионах, а также тематические направления, соответствующие приоритетам Стратегии научно-технологического развития.

В 79 субъектах РФ реализуются региональные планы мероприятий Десятилетия науки и технологий, которые в настоящее время обновляются с учетом изменений в федеральном плане. Данная работа ведется с учетом единой формы регионального плана, разработанной в 2024 году при участии рабочей группы и АНО «Национальные приоритеты». Ответственные за реализацию мероприятий Десятилетия назначены в 88 субъектах Федерации.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова представила успешный опыт реализации инициатив и проектов Десятилетия науки и технологий в Новосибирской области. В частности, региональный план включает 413 мероприятий, в рамках которых проводятся масштабные события.

Ежегодный Международный форум технологического развития «Технопром» стал площадкой для фестиваля науки и искусства «ТехноАрт», который соединил креативные индустрии и научные достижения.

К форуму «Технопром-2025» и фестивалю «Наука 0+» в новосибирском метро запущен тематический поезд с интерактивной экспозицией, использующей элементы дополненной реальности. Концепция поезда базируется на принципе «Треугольника Лаврентьева», подразумевающего эффективное взаимодействие науки, образования и производства.

Активно развивается и «Научно-популярный туризм». Туроператоры и научные организации представили маршрут «Путешествие в науку. Сибирский наукополис», который позволяет посетить объекты научно-исследовательской инфраструктуры и познакомиться с достижениями российской науки.