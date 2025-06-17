В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на третьего и последующих детей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства, Нина Останина, предложила новый законопроект. Согласно инициативе, материнский капитал будут выплачивать повторно за каждого последующего ребенка. Сумма будет увеличиваться на 25% по сравнению с предыдущим капиталом. Текст законопроекта уже доступен в думской базе данных.

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». С 1 января 2026 года материнский капитал вырастет. За первого ребенка государство будет выплачивать 690,3 тысячи рублей, за второго — 862,7 тысячи, а за третьего — миллион рублей.

В пояснительной записке говорится, что материнский капитал сейчас выплачивается в двух вариантах: базовом — на первого ребенка и для тех, кто получил его до 2020 года, и повышенном — на второго или третьего ребенка, если материнский капитал ранее не был получен. Например, в 2025 году размер материнского капитала составит около 690 тысяч рублей за первого ребенка и 912 тысяч рублей за двоих детей.

— Представляется необходимым изменить концепцию предоставления материнского капитала так, чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%, — сказано в пояснительной записке.

Автор проекта утверждает, что инициатива поможет увеличить число рождений вторых детей к 2027-2030 годам. Также она сохранит тенденцию на рост числа третьих и четвертых детей.

Ранее редакция сообщала о том, что на миллион увеличить маткапитал за рождение первенца предложили в Госдуме. Инициатива поддержать мам в возрасте до 24 лет направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.