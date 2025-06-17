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Шаурма в Новосибирской области за год подорожала на 13%

  • 17/06/2025, 15:00
Автор: Оксана Мочалова
Шаурма в Новосибирской области за год подорожала на 13%
При этом спрос на неё тоже увеличился

Во многих кухнях мира есть блюда, состоящие из мяса и овощей, завернутых в лаваш или лепешку: кебаб, буррито, шаурма. Именно шаурма демонстрирует устойчивый спрос.

Средний чек на этот вид товара в Новосибирской области в мае 2025 года составил 281 руб. Это на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом по стране средний чек покупки шаурмы составил 259 рублей (рост на 14%). Об этом редакции Infopro54 сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Число покупок шаурмы в сетевых и несетевых заведениях региона тоже увеличилось. За год рост составил 12%. Это больше, чем в целом по стране (8%).

По мнению аналитиков, рост интереса к этому продукту растет на фоне увеличения продаж фастфуда в целом. Однако за последние годы это блюдо появилось не только в торговых сетях, но и в дорогих ресторанах. Оно всё меньше ассоциируется с «едой из палатки».  На российском рынке более 600 разных наименований шаурмы.

Продавец в одной из новосибирских точек по продаже шаурмы в беседе с корреспондентом редакции отметил, что блюдо популярно как у детей, так и у взрослых. По его наблюдениям, женщины чаще покупают её с куриным мясом, мужчины — с говядиной. Любителей блюда «с остринкой» тоже больше среди мужчин.

Стоит отметить, что в конце 2024 года глава Роскачества Максим Протасов сообщал, что в 2025 году в России будет утвержден и вступит в силу новый ГОСТ на шаурму, которая относится к категории повышенного эпидемиологического риска. Стандарт установит четкие требования к производству этого продукта, включая рецептуру и методы приготовления.

По данным сервиса 2ГИС в Новосибирске в категории «Шаурма» обозначены 711 организаций, 357 из них относятся к категории «Шаурмичные». Среди них: Chilz Grill, ресторан быстрого питания «Гриль №1», Brooklyn, стрит-фуд кафе Vлаvаше, пиццерия «Сыр, томат и аромат», «Шаурма на углях», «Грильница» и другие.

Ранее редакция сообщала, что у новосибирцев резко вырос спрос на доставку готовой еды из ресторанов.

Источник фото: freepik.com, автор- stockking

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : шаурма фастфуд


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