Десятки мертвых животных найдены в районе ипподрома в Новосибирске

Страшную находку обнаружили жители левого берега. Рядом с ипподромом новосибирцы нашли черные пакеты, внутри которых трупы животных. Предположительно, это собаки. Сказать точно люди затруднились, так как погибшие сильно изуродованы. Сообщение об этом появилось в местном паблике в социальной сети ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

— Предполагаю, что это было сделано руками человека. Если кто-то что-либо знает об этой ситуации, не молчите, — говорит автор поста.

В комментариях люди активно начали обсуждать данный инцидент.

— Господи, бедные животные. Сколько они еще будут страдать от рук человека? — Там через дорогу приют для животных, может это они сделали? — Какой-то маньяк, сначала кошки и собаки, а потом до людей доберется.

Ранее редакция сообщала о том, что прошел год с тех пор, как местные жители нашли в Болотном двух маленьких медвежат-сирот.