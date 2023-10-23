Десятки мертвых животных найдены в районе ипподрома в Новосибирске

Страшную находку обнаружили жители левого берега. Рядом с ипподромом новосибирцы нашли черные пакеты, внутри которых трупы животных. Предположительно, это собаки. Сказать точно люди затруднились, так как погибшие сильно изуродованы. Сообщение об этом появилось в местном паблике в социальной сети ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».
— Предполагаю, что это было сделано руками человека. Если кто-то что-либо знает об этой ситуации, не молчите, — говорит автор поста.
В комментариях люди активно начали обсуждать данный инцидент.
— Господи, бедные животные. Сколько они еще будут страдать от рук человека?
— Там через дорогу приют для животных, может это они сделали?
— Какой-то маньяк, сначала кошки и собаки, а потом до людей доберется.
Ранее редакция сообщала о том, что прошел год с тех пор, как местные жители нашли в Болотном двух маленьких медвежат-сирот.
Фото со страницы «Инцидент-Новосибирск».
Рубрики :
Регионы:
Теги :