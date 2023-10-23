Наркоман-оптовик из Новосибирска получил срок на Алтае

Жители Новосибирской области и Алтайского края отправлены в колонию строгого режима за участие в межрегиональном наркоканале. Информацию сообщает УФСБ по Алтайскому краю.

― В феврале 2023 года была получена информация о прибытии в Алтайский край жителя города Новосибирска, планировавшего сбывать наркотические средства на территории Барнаула, Бийска и Рубцовска путем организации оптовых тайниковых закладок. Курьер был задержан оперативниками на федеральной трассе. В ходе досмотра в багажнике автомобиля обнаружено около 2 кг мефедона, ― рассказали в ведомстве.

Чтобы вычислить всю цепочку организованного трафика, оперативникам пришлось проводить эксперимент и самим прятать закладку с наркотиками. За запрещенным товаром пришел житель Бийска, которого взяли с поличным прямо у тайника.