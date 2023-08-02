Десятый Российский форум биотехнологий OpenBio-2023 состоится 26-29 сентября в наукограде Кольцово

За 10 лет с момента создания форум стал открытым пространством для коммуникаций между учеными, бизнесом, органами федеральной и региональной власти, нацеленным на достижение прорывов в исследовании биотехнологий и широкое внедрение био-инноваций как драйверов развития наукоемкой экономики России.

OpenBio сегодня – это синергия инновационной мысли, прагматичного подхода и стратегического видения будущего; это обмен опытом, наработками и идеями, а также поиски ответов на вызовы сегодняшнего дня.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, отмечает:

«X ежегодный российский форум биотехнологий OpenBio – одно из крупнейших событий в области биотехнологий в России, отвечающее актуальным вызовам современности: это обеспечение научного и технологического суверенитета России; решение кадровых проблем и создание карьерных траекторий для перспективных молодых ученых; повышение эффективности мер и инструментов господдержки инновационному сектору, исследователям и наукоемкому бизнесу. Форум − хорошая возможность ещё раз оценить перспективы сферы биотехнологий, обменяться мнениями относительно её главных тенденций и возможностей. Это площадка открытых коммуникаций, на которой происходит не только презентация научных исследований, но и конструктивный диалог научного сообщества, власти и бизнеса, развивающий механизм многостороннего сотрудничества. OpenBio рожден в наукограде Кольцово и исторически связан с Сибирью и ее столицей – Новосибирском, – прославленными не только богатствами недр, но также наукой и мощными высокотехнологичными производствами. Однако Сибирью география форума не ограничивается – на сегодняшний момент мероприятие охватывает 55 регионов Российской Федерации и продолжает расширяться, приобретая международные масштабы».

Аудитория форума – представители научного сообщества, органов федеральной и региональной власти; первые лица биотехнологических компаний, руководители предприятий, которые внедряют научные разработки в производство.

Одно из ключевых событий форума: научная конференция в пяти секциях: биотехнология, молекулярная биология, вирусология, биофизика и биоинформатика. Установочные лекции читают ведущие российские ученые. Доклады о новейших исследованиях и разработках на конференции представят молодые ученые из разных регионов и стран в оффлайн и онлайн-формате.

В программе OpenBio-2023: бизнес-форум, отраслевая выставка достижений, презентации технологий и оборудования, дискуссионная площадка, питч-сессии инвестпроектов, а также блок art&science мероприятий, созданный на стыке науки, музыкального искусства и художественного творчества.

В рамках форума запланированы фундаментальные и научно-практические выступления, экспертные сессии и дискуссии по вопросам развития и кадрового обеспечения отрасли, биотехнологий для космоса, фармацевтических проектов, инвестиций, работы с интеллектуальными активами, коммерциализации научных разработок.

На экспертной сессии «Технологии жизни» будут обсуждаться перспективы будущего, вопросы продления жизни, репродуктивного здоровья, когнитивных и ассистивных технологий.

Круглый стол «Что выгодно: лечить тело или менять мышление?» соберет экспертов в сфере здравоохранения, бизнеса, государственного управления.

Также в рамках форума под модерацией ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора пройдет симпозиум «Виром Российской Федерации», в рамках которого обсудят проблемы выявления и изучения новых вирусов. Это мероприятие станет продолжением первого симпозиума Виром, прошедшего на OpenBio в 2021 с участием ученых из ведущих научных центров России и мира.

С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте OpenBio

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