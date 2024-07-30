При поддержке областных властей обновлённые сельхозпредприятия обеспечивают продовольственную безопасность

Более 300 млн штук яиц и тысяча тонн мяса птицы в год – производители, реализуя проект реконструкции «Птицефабрика Чикская», не снижают объёмов производства.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что 19 июля проект был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по инвестициям при Губернаторе. Сегодня Андрей Травников провёл выездное совещание на площадке птицефабрики и обсудил с инвестором ход строительных работ на объекте.

По словам директора АО «Птицефабрика Чикская» Андрея Биля, цели и задачи проекта заключаются в оптимизации затрат и повышении рентабельности производства за счёт снижения себестоимости яйца, а также автоматизации производства и минимизации влияния на производственный процесс человеческого фактора. Кроме того, немаловажным является повышение конкурентоспособности продукции предприятия.

Самообеспеченность региона пищевым яйцом в минувшем году достигла 126,4%. В целом Новосибирская область — профицитный регион по производству птицеводческой продукции: излишки яйца и мяса птицы поставляются в другие субъекты России и соседние страны.

Сельскохозяйственные предприятия по разведению птицы получают поддержку в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».