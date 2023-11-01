Детеныша канадской пумы удалось заснять посетителям Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке засняли милейшее видео с детенышем канадской пумы. Он родился в июне. Видео опубликовано Анной Новиковой.

На видео можно почти детально рассмотреть детеныша. Заметив, что его снимают он расположился на бревнышке и начал позировать. Однако старший собрат не дремлет. Он также вышел на обозрение зрителей для присмотра за меньшим.

Пума — широко распространенный вид кошачьих Западного полушария. От юго-запада Канады, через запад США, центральную Америку до Патагонии и Чили в Южной Америки.

Напомним, что новосибирскую ГЭС посетил необычный зверек. Сотруднику станции удалось заснять соболя. Пока оператор снимал зверька, тот бесстрашно позировал. Устав от внимания, гость отправился дальше изучать станцию.

Ранее редакция сообщала о том, что белые медвежата Норди и Шайна ещё поживут в Новосибирске.