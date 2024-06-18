Дети и их родители стали чаще звонить психологам из-за экзаменов в Новосибирске

В Новосибирске дети и родители стали чаще звонить на городской телефон доверия, чтобы справиться со стрессом из-за экзаменов.

Специалисты кризисной службы «Родник» отмечают, что количество обращений увеличилось на 26%. Это вызывает беспокойство у психологов, потому что стресс и тревожность негативно влияют на психологическое состояние людей.

— На телефон доверия звонят и дети, и их обеспокоенные родители. Типичный запрос — помочь управлять стрессом и снизить тревожность, — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, тревога забирает силы и энергию, поэтому важно ее признать и найти способы справиться с ней.

Это могут быть техники расслабления, общение с близкими, ведение дневника или обращение к психологу или психотерапевту для осознания причин повышенной тревожности.

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