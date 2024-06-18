Дроппера обязали вернуть 350 тысяч жителю Новосибирской области

Прокуратура Новосибирской области подала в суд на дроппера с требованием взыскать в пользу потерпевшего 350 тысяч рублей.
По информации прокуратуры региона, 52-летний житель Здвинского района стал жертвой мошенничества по телефону. Злоумышленники убедили его оформить кредит. Мужчина перевёл деньги на счёт дроппера — человека, который предоставляет свою банковскую карту для обналичивания средств, забирая при этом определённый процент.
Бирский межрайонный суд Республики Башкирия рассмотрел это дело и вынес решение в пользу прокурора. Дроппер обязан вернуть потерпевшему более 350 тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске банда кредитных мошенников обманом выманила 10 млн у россиян.
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