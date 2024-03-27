Психологи рассказали, как победить панику после теракта в «Крокусе»

В начале марта в социальных сетях и тематических чатах в мессенджерах стали стремительно распространяться сообщения о разбросанных на улицах фонариках со взрывчаткой. Массовая рассылка не обошла стороной и Новосибирск. В родительских чатах до сих пор обсуждается угроза от карманных «светлячков».

— Вот такие фонарики разбрасывают по населенным пунктам, возле школ. Всех оповестить, предупредить. Особенно детей. Можно учителям переслать, чтобы показали, оповестили. Вместо батареек установлено взрывное устройство. При включении происходит подрыв. Ни в коем случае не пинать, не подбирать. Убить не убьет, но конечность разорвать может, — написал автор.

К слову сказать, никто лично из сибиряков эти фонарики не видел, но поддержать паническое настроение горазды практически все участники обсуждения.

Откуда оно вообще взялось? Если покопаться в интернете, то можно наткнуться на самое первое сообщение о смертельных фонариках. Оно появилось Телеграм-канале мэрии города Энергодар Запорожской области. С легкой руки, или из продуманной стратегии, но сообщение завирусилось в соцсетях по всей России.

Естественно, информация об аксессуарах со взрывчаткой оказались фейком. Это подтвердили Infopro54 и в силовых структурах региона.

— Намеренный разгон паники, — пояснил собеседник.

Но, как говорится, ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций — прим. Редакции) не дремлет. И в соцсетях вновь разгоняется новый фейк про теракты и массовые расстрелы в городах России.

Жителям Новосибирска начали поступать сообщения с предложениями совершить теракт в метрополитене 6 апреля.

— Все входы и выходы у нас есть, план захвата тоже, — пишут неизвестные спамеры.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на фейковую рассылку и порекомендовала блокировать спамеров.

— Подростки из разных городов продолжают присылать сообщения с предложениями совершить теракт, которые им прислали провокаторы. Не ведитесь и сразу блокируйте, — написала Мизулина в своем Телеграм-канале.

Подобные рассылки участились после трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле», где погибли и пострадали сотни невинных людей, среди которых были дети.

Террористам было мало забранных жизней, они «добить» волю россиян морально, сея панику среди населения страны. Слабые слои, которые поддаются на их уловки, — это, в первую очередь, подростки и пожилые люди.

После теракта многие боятся посещать торговые центры, образовательные учреждения, больницы, общественный транспорт, мероприятия и прочие места массовые скопления людей.

Как вести себя в критической ситуации и как не стать заложниками собственного страха, рассказали новосибирские психологи.

— Если чувствуете, что поднимается паника, страх — скажите себе СТОП! Три глубоких вдоха и выдоха. Так вы сбалансируете спазм, который поднимается. Проговаривайте фразу внутри себя: «Я справлюсь». Это позволит вам укрепить свою энергию. Всегда имейте на готове телефон, чтобы вызвать помощь. Представляйте вокруг себя защитное поле. Это может быть какое-то безопасное место, образ дома, образ родных, , которые вас защищают. Это даёт силу встать и запускает энергию в организме, давая импульс двигаться вперёд, — считает специалист игрового психосинтеза Алена Иванова.

Еще один эксперт-психолог рекомендует при входе в какое-либо учреждение или здание, зрительно оценить обстановку, рассмотреть людей, определить расположение основных и запасных выходов и прочее.

А чтобы контролироваться свое состояние, можно использовать упражнения, одним из которых является таппинг (простукивание).

— Медленно постукивайте пальцами рук поочередно по бедрам, рукам, грудной клетке. Пройдите по обеим сторонам тела. При этом можно про себя или тихо проговаривать: «Я в безопасности». Делайте это легко, неторопливо, ритмично. Всего 20 раз и вы почувствуете, что напряжение и тревога проходит и наступает спокойствие и сосредоточенность, — советует клинический психолог Ирина Данчева.

Ранее редакция сообщала о том, что по официальным данным, число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139, трое из которых дети.