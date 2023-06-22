Победителем конкурса по созданию мусорного полигона в Раздольном стало Спецавтохозяйство

Комиссия подвела итоги тендера по рассмотрению конкурсных предложений на право заключения концессионного соглашения в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, в селе Раздольное. Согласно решению комиссии, победителем признано муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство».

Напомним, всего на торги было подано две заявки: от МУП «Спецавтохозяйстве» и оренбургского компании ООО «Орбита». Обе были допущены к конкурсу. Согласно условиям концессии, победитель должен построить полигон за 36 месяцев, обеспечить переработку 61% отходов (39% захораниваются на полигоне). Минимальный гарантированный объем загрузки объекта — 280 тыс тонн в год. Размер гарантированной концессионной платы —1000 рублей

«Орбита» предложила построить полигон за 26 месяцев, направлять на захоронение 30% отходов. Также компания снизили минимальный гарантированный объем ТКО до 266 тыс. тонн, а концессионную плату увеличила до 2 млн рублей.

«Спецавтохозяйство» заявило о готовности построить полигон за 21 месяц, направлять на захоронение 17,85% отходов, концессионную оплату «САХ» поднял до 18 млн руб, а на минимальном гарантированном объеме не настаивает.

В этом году «Спецавтохозяйство» получило концессию по левобережному полигону, а в начале года компания начала выполнять функции регионального оператора. В течение года область планирует провести новый конкурс по выбору регоператора в котором «САХ» также планирует участвовать. Впрочем директор «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков заявлял, что предприятие планирует занять не более 50% рынка перевозок мусора в регионе.

До начала 2023 года функции регоператора в области исполняло ООО «Экология Новосибирск», до весны 2022 года она также была концессионером по строительству двух полигонов. Сейчас компания находится в стадии банкротства. Депутаты и эксперты неоднократно призывали «не складывать снова все яйца в одну корзину».

— Когда герой побеждает дракона, он сам становится драконом. Да, сейчас САХ подставляет плечо, но пока у него горит Левобережный полигон, лично у меня возникают сомнения в том, сможет ли он справиться с вывозом мусора со всего города, — говорил депутат горсовета Игорь Украинцев. — Я призываю к нормальной конкуренции в сфере вывоза мусора.

Ранее директор «Спецавтохозяйства» рассказывал о планах компании на мусорные полигоны.