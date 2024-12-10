Около девяти тысяч жительниц Новосибирской области впервые стали мамами

За 11 месяцев 2024 года в Новосибирской области родилось 22 922 детей. За аналогичный период в 2023 году — 24 231.

В том году первенцы появились у 8 825 сибирячек, для сравнения, за то же время в прошлом году — у 9 432.

— При этом составлено 1882 записи актов о рождении детей у женщин до 22 лет (в 2023 г. – 2 057) и 192 записи актов у женщин в возрасте 40 лет и старше (в 2023 г. — 2 16). С января по ноябрь отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 6 818 записей актов о рождении третьего и последующих детей в семьях, за аналогичный период 2023 году – 7 363, — говорится в сообщении ЗАГСа Новосибирской области.

С начала 2024 года на свет в регионе появилось 266 двоен и 3 троен, в 2023 году — 251 двойня и 5 троен.

Самыми популярными именами стали: у мальчиков — Михаил (546), Александр (501), Артём (484); у девочек — Ева (389), София (384), Виктория (347).

Стоит отметить, что в 2024 году наблюдается рост смертности среди населения региона. По итогам 11 месяцев 2024 года — 34 275 человек (в 2023 г. — 32 317).

Ранее редакция сообщала о том, что налог на бездетность хотят ввести для жителей России. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Андрей Гурулёв.