«Он выполнял приказ хозяйки»: раненому полицейским псу срочно нужна операция в Новосибирске

В новосибирскую ветеринарную клинику попала собака, в которую выстрелил сотрудник ДПС накануне при задержании нарушителей. Об этом Infopro54 сообщили волонтеры движения «Помощь питбулям и стаффам».

— Прогнозы врачи дают осторожные, собака в тяжелом состоянии, потерял много крови. Пуля задела лёгкое, прошла насквозь. Жидкость в лёгких скапливается, нужна операция, — уточнила куратор группы Наталья Ким.

По словам женщины, жильцы дома, где проживают хозяева стаффа, и подписчики «Помощь питбулям и стаффам» собрали 23 тысячи рублей. Деньги пошли на оплату оказанной собаке помощи в первой клинике. Однако сейчас животному нужна операция.

— Пес ни в чем не виноват, он просто исполнял приказ своей хозяйки. Ему больно, он страдает. Сегодня в другой клинике ему сделают рентген и скажут, что по операции, прогнозы дадут. Неизвестно, удастся ли спасти его, — рассказала Infopro54 Наталья.

Стаффорширскому бультерьеру по кличке Граф всего полтора года — по меркам породы, он еще щенок.

Соседи владельцев стаффа говорят, что она довольно адекватна и дружелюбна. По крайней мере была. До определенного времени. Собачники часто видели, как с маленьким Графом гуляют то сам хозяин, то его дама сердца. Но в один момент щенок пропал из поля зрения соседей и появился лишь спустя нескольких месяцев повзрослевшим и изменившимся. Выяснилось, что Графа отдавали куда-то на «воспитание». «Родители» стаффа любят крепко выпить. Свидетели вчерашнего ДТП отмечают, что это не первый автоинцидент с участием владельца собаки. И далеко не первый случай нападения собаки по приказу хозяина.

— Как-то шла с работы и увидела, как этот мужик пытался скрыться с места ДТП, вроде как задел чью-то машину. Его пытались остановить, он чуть не наехал на хозяина другого авто, что-то кричал ему, — рассказала соседка мужчины Дарья.

Сибирячка считает, что отдавать собаку бойцовской породы в руки таких людей чревато и опасно для окружающих.

— Один раз его барышня не удержала пса, и тот, сорвавшись с поводка, погнал мою собаку в сторону дороги. Благо, тогда в наморднике был, и машин рядом не было, — добавила женщина.

Графа хорошо знают соседи, выгуливающие своих собак на общей площадке. И после того, как он прибыл от «воспитателей», откровенно побаиваются.

— По словам одного из собачников, когда те пересеклись с этим хозяином. Их питомцы стали играть, но в какой-то момент хозяин Графа, видимо, решил «выпендриться». Он отдал собаке команду «Мясо!», она тут же оторвалась от игры и возбужденно стала оглядываться по сторонам. Когда у мужчины поинтересовались, что означает эта команда, он с улыбкой ответил: «Она ищет, кого порвать». Кого он имел в виду: животное или человека, непонятно, — рассказала Дарья.

Сейчас Граф находится в руках ветеринаров в одной из дорогих клиник Новосибирска, ему оказывается необходимая помощь. Пока волонтеры собирают деньги на операцию раненому животному, его хозяйка «трубит», что с собакой все хорошо, лечение якобы оплачено.

— А ведь они даже не знают, в какой клинике находится Граф и в каком он состоянии. Что с ним будет дальше, сложно сказать. Сейчас главное, чтобы выжил, — пояснила Наталья Ким.

Напомним, инцидент произошел 2 января, когда владельцев стаффорширского бультерьера, один из которых в пьяном виде за рулем автомобиля, остановил патруль ДПС. Во время разбирательств 29-летняя пассажирка отпустила бультерьера с поводка, после чего тот напал на одного из полицейских. Чтобы защитить напарника, другой сотрудник ДПС выстрелил и ранил собаку.