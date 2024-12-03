Дети получили переломы позвоночника на занятиях по скалолазанию в Новосибирске

В суд направлено дело в отношении индивидуального предпринимателя по обвинению в ненадлежащем оказании услуг.
Следователи выяснили, что бизнесвумен организовала спортивный клуб еще в 2013 году.
— Директором коммерческой организации в нарушении требований безопасности к оказанию услуг были привлечены инструкторы и тренера не имеющие соответствующей спортивной и профессиональной квалификации, имеющие низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности, в том числе без заключения с ними трудового договора, — говорится в сообщении СУ СКР по Новосибирской области.
В ноябре 2023 года обвиняемой заплатили за проведение занятий по скалолазанию. Однако они были проведены с нарушением требований безопасности, а проводил их сотрудник, не имеющий квалификации.
В итоге два 12-летних ребенка получили компрессионные переломы позвоночника.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завхоз накормила воспитанников детского сада тухлыми яйцами. Пострадали четверо детей и воспитатель.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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