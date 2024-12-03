С экс-подрядчика капремонта Октябрьского моста потребовали 426 млн. рублей

В Арбитражный суд Новосибирска поступило исковое заявление от МКУ «Гормост». Муниципальное учреждение требует взыскать с компании «СпецТранСтрой» 426 миллионов рублей. Именно такую сумму получил подрядчик в качестве аванса на ремонт Октябрьского моста.

В МКУ «Гормост» пояснили, что после одностороннего отказа от исполнения контракта со стороны заказчика, у подрядчика не осталось правовых оснований для удержания неотработанного аванса, который составляет 426 млн рублей. Решить этот вопрос без привлечения суда заказчику не удалось, экс-подрядчик отказался выплачивать указанную сумму, передает ТАСС.

Уточняется, что в рамках контракта подрядчик получил 771,7 млн. рублей, хотя фактическая стоимость выполненных работ — 504,1 млн. руб. Из этой суммы 334,5 миллиона — это выплаченный аванс. Помимо этого, независимая банковская гарантия обеспечила еще 11 миллионов рублей.

Суд принял иск к рассмотрению. Ближайшее заседание состоится 14 января 2025 года.

В конце ноября «СпецТрансСтрой», в свою очередь, подал два иска к «Гормосту». Суть исков пока не раскрывается.

Напомним, ранее апелляция уже поддержала требование метрополитена к «СпецТрансСтрою» на 200 млн.руб по контракту на возведение станции метро «Спортивная». До этого, в начале августа 2024 года, мэрия Новосибирска в одностороннем порядке расторгла договор на строительство станции метро «Спортивная» с компанией «СпецТрансСтрой». Тогда в мэрии заявили, что работы на объекте не ведутся восьмой месяц подряд. После этого «СпецТрансСтрой» через суд потребовал запретить мэрии искать другого подрядчика для завершения строительства станции. Тогда основной причиной невозможности завершения работ компания назвала неисполнение заказчиком обязательств по передаче подрядчику в полном объеме корректной документации (проектно-сметной и рабочей). В частности, в заявлении шла речь о компании ООО «Акви Технолоджи», которая, по версии «СпецТрансСтрой», является субподрядчиком на станции метро «Спортивная» и не предоставляет исполнительную документацию генеральному подрядчику — ООО «СпецТрансСтрой», при этом компания «без соответствующих оснований выполняет работы на объекте станция метро «Спортивная». Но суд отказался удовлетворить это ходатайство.

Ранее редакция сообщала о том, что «СпецТрансСтрой» оспаривает разрыв контракта по «Чистой воде» в Новосибирске.