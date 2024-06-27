Дети получили порезы на отдыхе у водоёма в Новосибирске

В Новосибирске на водоёме произошли неприятные инциденты, о которых сообщили в Службе аварийно-спасательных работ.
Во время отдыха у водоёма два ребёнка порезали ноги, а один — бедро. Последнему была вызвана скорая помощь, а первым двум детям спасатели МАСС оказали первую помощь.
Специалисты просят отдыхающих не бросать колюще-режущие предметы ни на пляже, ни в воду.
Ранее редакция сообщала о том, что спасатели просят отдыхающих соблюдать чистоту на пляжах Новосибирской области. Последние два дня на пляжах множество детей поранили ноги об острые предметы.
Источник фото: Спасатели МАСС
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