Дети получили порезы на отдыхе у водоёма в Новосибирске

В Новосибирске на водоёме произошли неприятные инциденты, о которых сообщили в Службе аварийно-спасательных работ.

Во время отдыха у водоёма два ребёнка порезали ноги, а один — бедро. Последнему была вызвана скорая помощь, а первым двум детям спасатели МАСС оказали первую помощь.

Специалисты просят отдыхающих не бросать колюще-режущие предметы ни на пляже, ни в воду.

Ранее редакция сообщала о том, что спасатели просят отдыхающих соблюдать чистоту на пляжах Новосибирской области. Последние два дня на пляжах множество детей поранили ноги об острые предметы.