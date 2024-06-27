Почти 260 кг батареек обменяли на ягодный пломбир жители Новосибирска

В рамках благотворительной акции жители Новосибирска обменяли 257 килограммов батареек и 195 килограммов пластиковых крышек на ягодный пломбир.

Как сообщили в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, организовавшем экологическую акцию, вырученные от продажи крышечек деньги пойдут на благое дело.

— На них купят слуховые аппараты для детей-подопечных из фонда «Счастье слышать», — пояснили организаторы.

В управлении добавили, что очередное дежурство экомобиля МУП «САХ» у входа в Центральный парк запланировано на 27 июля с 12.00 до 15.00.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура выбила датчик глюкозы для ребенка с сахарным диабетом 1 типа. В надзорное ведомство за помощью обратился отец мальчика после того, как в необходимом изделии сыну отказали в больнице.