МЧС спасло туристов, оказавшихся во время шторма на Обском море в Новосибирске

Сотрудники МЧС России оказали помощь терпящим бедствие туристам на Обском море в Новосибирске.

Как сообщает ведомство, 25 июня дежурному инспектору поступило сообщение о том, что два гребных судна не могут добраться до пляжа «Звезда» со стороны острова Тань-Вань из-за шторма и высоких волн, примерно метровой высоты.

— На помощь выехали сотрудники ГИМС МЧС России. Через две минуты после звонка они уже были на месте. Инспекторы эвакуировали людей и их плавсредства, доставив на берег, — говорится в сообщении.

Сотрудники напомнили, что не всегда подобные случаи заканчиваются положительно. Из-за этого специалисты просят соблюдать бдительность и правила безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску.