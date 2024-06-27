МЧС спасло туристов, оказавшихся во время шторма на Обском море в Новосибирске

Сотрудники МЧС России оказали помощь терпящим бедствие туристам на Обском море в Новосибирске.
Как сообщает ведомство, 25 июня дежурному инспектору поступило сообщение о том, что два гребных судна не могут добраться до пляжа «Звезда» со стороны острова Тань-Вань из-за шторма и высоких волн, примерно метровой высоты.
— На помощь выехали сотрудники ГИМС МЧС России. Через две минуты после звонка они уже были на месте. Инспекторы эвакуировали людей и их плавсредства, доставив на берег, — говорится в сообщении.
Сотрудники напомнили, что не всегда подобные случаи заканчиваются положительно. Из-за этого специалисты просят соблюдать бдительность и правила безопасности.
Ранее редакция сообщала о том, что МЧС предупредило о приближении шторма к Новосибирску.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области
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