Из-за устроенного мигрантами беспредела увольняют главу села под Новосибирском

Главу села Киик Тогучинского района снимают с должности после скандала с мигрантами, устроившими местным жителям настоящий ад.

Как сообщил Infopro54 один из местных жителей Дмитрий, последним рабочим днем для Андрея Клюшниченко станет 15 октября 2024 года. Об этом на прошлой неделе заявил глава Тогучинского района Сергей Пыхтин.

— Пыхтин приезжал в Киик на прошлой неделе, было собрание с депутатами и с жителями села. Он сказал, что Клюшниченко работает до 15 октября, а на его уже подыскивают нового человека, — пояснил собеседник Infopro54 .

На собрании в присутствии главы Тогучинского района местные жители задавали Андрею Клюшниченко неудобные вопросы по обстановке в селе.

— Спросили, как он ведет свой бизнес, который записан на фиктивное лицо. Он ответил, что это его личное подсобное хозяйство, начал выкрыиваться. Однако в деревне все знают, что свое фермерское хозяйство он ведет совместно с мигрантами. Также ему напомнили про дорогу, по которой дети ходят в школу по колено в грязи, а дорогу к своей ферме он щедро отсыпал щебнем. У людей накопилось к нему много вопросов — он просто их не вывез, разнервничался, — добавил Дмитрий.

Ранее глава Киика в разговоре с общественниками заявил, что русским здесь не место. По словам сибиряка, новость об увольнении Андрея Клюшниченко для местных жителей стала настоящим праздником.

После поднявшейся в Тогучинском селе волны несколько домов, которые ранее занимали мигранты, опустели — иностранцы в спешке покинули сибирское село.

Среди сбежавших — старейшина таджикской общины — Ибрагим. Ранее он оскорблял местных жителей и грозился с ними разобраться «по понятиям».

— Говорил: «Русских убивали и правильно делали. Все Коран будете наизусть учить». Он уехал на родину в Таджикистан. Либо у него закончилась регистрация, либо просто испугался, — рассказал собеседник.

Напомним, о том, что иностранцы, приехавшие жить в новосибирское село Киик, устанавливают свои порядки и кошмарят коренное население. Приезжие дают местным жителям понять, что они здесь хозяева и действуют здесь только их законы, а вернее, их отсутствие.

Механизм разоблачения запустил новосибирец, которого компания пьяных иностранцев едва не сбила на сельской дороге. После того, как сибиряк сделал замечание водителю, в его адрес посыпались угрозы расправы.

— Они на меня напали, и мне пришлось защищаться. После произошедшего мне начали звонить и угрожать расправой. Обещали приехать толпой и наказать меня, вырвать ноги и прочее. Видно, что они чувствуют себя здесь хозяевами, — рассказал Infopro54 попавший под «пресс» мигрантов житель Новосибирска Кирилл.

В следующий свои визит в Киик Кирилл пообщался с жителями села и выяснил, что на протяжении года чужестранцы просто не дают житья людям в их собственном селе.

Жертвой приезжих едва не стала молодая девушка: один из них напал на нее и пытался изнасиловать.

Под прессинг иностранных специалистов попала и Ольга*, чей муж сейчас находится в зоне Специальной военной операции. По словам женщины, мигрант по имени Вугар пригрозил насиловать жен мобилизованных, а затем разобраться с их мужьями, когда те вернутся.

— Он сказал, что пока у нас мужья на СВО, нас будут здесь насиловать. Сказал, что ему наплевать, кого там мой муж защищает. Пообещал в нецензурной форме, что, когда он вернется, ему тоже не поздоровится, — поделилась сибирячка.

После того, как про беспредел, которые устроили в Киике мигранты, предали огласке, последовала реакция руководителя Центрального аппарата СК Александра Бастрыкина. Главный следователь потребовал возбудить уголовные дела и взял их на контроль.

Без внимания не остался и глава администрации Киикского сельсовета Андрей Клюшниченко. В отношении него следователи начали проверку по статье «Халатность».

Как отмечают жители села, после вмешательства правоохранителей гости из ближнего зарубежья поумерили свой пыл, «залегли на дно», а некоторые даже покинули Киик.

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