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За прошлые сутки использовано более 163 тонн противогололедной смеси в Новосибирске

  • 19/01/2024, 12:55
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За прошлые сутки было использовано более 163 тонн противогололедной смеси в Новосибирске
Также вчера оперативно устранен излив воды, возникший из-за дефекта на теплотрассе на правом берегу города.

С начала зимнего сезона дорожники вывезли с магистралей и улиц Новосибирска – 762 851,8 кубометра снега.

— За прошедшие сутки для обработки улично-дорожной сети было использовано более 163 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Убирали улицы города 466 единиц техники в дневную и ночную смены.

За прошлый день, дорожниками было убрано 53 парковки, островка безопасности, 103 пешеходных перехода, 54 лестницы, 137 остановок общественного транспорта.

Также вчера, 18 января, оперативно устранен излив воды, возникший из-за дефекта на теплотрассе на правом берегу города.

— На улице Лазурной после отвода воды обработали противогололедными материалами проезжую часть и тротуар, — рассказал Алексей Лыков, директор ДЭУ-1.

Сегодня, 19 января, город убирают 183 единицы спецтехники.

Ранее редакция сообщала о том, что производитель «Бионорда» считает неэффективным содержанием зимних улиц Новосибирска.

Фото Infopro54

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега правый берег излив воды


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