Владельцам экологически чистого транспорта предоставят льготы

— Правительство Новосибирской области рассматривает вопрос о предоставлении льготных преференций для владельцев электромобилей, — сообщил на заседании комиссии по экологии регионального парламента министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский. — Кроме того, городской центр организации дорожного движения совместно с АО «Новосибирскэнергосбыт» прорабатывают вопрос заключения договора на размещение электрозарядных станций на муниципальных плоскостных платных парковках. В перспективе парковочные места планируется использовать для зарядки электромобилей.

О каких преференциях для владельцев электромобилей может идти речь, Костылевский не уточнил.

В конце прошлого года начальник департамента мэрии Александр Люлько сообщил, что в Новосибирске установлены 14 электрозаправок, зарегистрированы около 1000 электромобилей. По его словам, в первом квартале 2021 года только «Новосибирскэнергосбыт» планирует установить еще 35 электрозаправок, причем не только в Новосибирске, но и вдоль трасс в сторону Болотного, Искитима, Ордынки, трассы на Ленинск-Кузнецк. Плюс сети для зарядки электромобилей развивают другие игроки рынка.

В Новосибирской области и областном центре также определены места под будущие газозаправочные станции (12 в Новосибирске и 14 в области). В правительстве отмечают, что их строительство станет одним из основных этапов перехода региона на экологически чистый транспорт, работающий на газомоторном топливе. Уже сейчас автобусы, которые закупает региональное правительство для перевозки школьников, различных служб, «заточены» на газ, как и автобусы, приобретаемые мэрией Новосибирска. Сегодня на территории региона действуют только 7 газозаправочных станций: 5 в Новосибирске и 2 в области.

— Пропускная способность существующих заправочных станций сегодня практически исчерпана, — сообщил замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Владимир Кондауров. — Сегодня мы покупаем 15 автобусов, плюс 40 получены. Фактически заправочная станция на улице Большевистской исчерпала свои возможности. Безусловно, нужно развивать сеть новых станций.

— Сейчас территории вдоль дорог активно застраиваются, в том числе жилыми домами. Подходящие под станции места уже можно найти с трудом. Если газовые АЗС будут расположены в труднодоступных местах, то люди просто не поедут на заправки, — уверен он.

Неразвитая инфраструктура сдерживает интерес к газомоторному топливу и со стороны владельцев частного транспорта. Эксперт газовой отрасли Владимир Зорин считает, что необходимо срочно зарезервировать места под газовые АЗС, максимально доступные для транспорта. Особенно на территории Новосибирска.

Еще одним направлением роста экологичного транспорта, в первую очередь в областном центре, является развитие системы горэлектротранспорта. Как сообщают в мэрии Новосибирска, в рамках соответствующих программ планируется приобретение до 40 трамваев и 150 новых троллейбусов. Запланировано продление трамвайной линии до нового автовокзала. Новую ветку также хотят связать со станцией метро «Золотая нива» и продлить до Плющихинского жилмассива. Предусмотрено строительство трамвайных путей до улицы Кедровой, микрорайона «Чистая слобода». Также предполагается выделить маршруты троллейбусов по Дзержинскому району, соединить улицу Фрунзе через Красный проспект с улицей Советской.

По информации Министерства транспорта, на газомоторном топливе в области сейчас работает 801 автобус. Что касается электротранспорта, то в Новосибирске работают 267 троллейбусов и 159 трамваев.