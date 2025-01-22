Пассажирский автобус съехал в кювет в Новосибирской области

На Северном объезде, недалеко от посёлка Октябрьский Новосибирской области, произошло дорожно-транспортное происшествие: пассажирский автобус потерял управление и съехал в кювет. Он следовал по маршруту Кемерово – Новосибирск. В автобусе находилось 17 пассажиров, никто из них не пострадал.

— Пассажиры при содействии прибывших сотрудников Госавтоинспекции попутным транспортом направлены к месту следования — в город Новосибирск. Причины и обстоятельства уточняются сотрудниками Госавтоинспекции. Автобус эвакуирован с места ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним что в связи с ухудшением погодных условий на всех автодорогах федерального значения, проходящих по территории Новосибирской области, до 18.00 ограничено движение пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также крупногабаритных и тяжеловесных грузовых автомобилей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец с пистолетом помог другу, лишенному прав, покинуть место ДТП. Правоохранители поводят проверку инцидента.