Полиция задержала вооруженного стрелка в Новосибирске

В Новосибирске полицейские задержали 20-летного жителя Ленинского района, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Парень находился в развлекательном заведении на улице Широкой Ленинского района. Там у него возник конфликт с посетителем. Тогда парень решил выстрелить в мужчину из травматического пистолета. Прозвучало два выстрела.

– В результате пострадал рядом стоящий не причастный к конфликту 42-летний гражданин, ему был причинен тяжкий вред здоровью, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. 20-летнего парня отправили под домашний арест.

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