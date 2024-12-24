Новосибирцы назвали управляющие компании, лидирующие по количеству жалоб

Далеко не всегда и не всем новосибирцам везет с управляющей компанией. К сожалению, горожане довольно часто сталкиваются с различными проблемами в сфере жилищно-коммунального обслуживания, и многие из них открыто выражают недовольство работой управляющих компаний. Журналисты Om1 Новосибирск проанализировали отзывы о работе УК в сервисе «2ГИС». В результате получился список управляющих компаний города, сформированный на основе мнений горожан.

Лидирует по количеству негативных высказываний УК «Дзержинец». Именно эта компания получила самую низкую оценку (1.4) на основании 258 отзывов. Чаще всего новосибирцев возмущает неэффективное обслуживание и игнорирование их обращений.

Не сильно отстала от предыдущей компании по числу отрицательных отзывов УК «Уют». Она получила также 1.4, а вот количество комментариев в два с половиной раза меньше — 103. Здесь жители также пишут про плохое обслуживание и постоянные проблемы с коммунальными услугами. Чаще всего люди рассказывают про отвратительное качество уборки во дворе и «вечные» снежные завалы.

УК «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» тоже получает сотни плохих отзывов от жильцов. Компания заработала 1.6 балл на основании 386 отзывов. Жалобы те же — неэффективное обслуживание и игнорирование их проблем. Так, мужчина сообщил о том, что отходы канализации пять дней текли в его квартиру и никто не реагировал на его жалобы.

Управляющая компания «Регион» получила низкую оценку в 1.6 на основании 108 отзывов.

— Интересно, чем вообще занята наша управляющая компания? Дворники же есть, в чём проблема это убрать? — задается вопросом сибирячка, предварительно пожаловавшись на завалы мусора прямо у нее во дворе.

Как рассказали сами жители, с представителями управляющей компании «Чистая Слобода» никогда невозможно связаться. В основном по этой причине УК заработала всего 1.8 баллов из 5 возможных на основе 274 отзывов.

УК «Плющихинский» собрала 189 негативных отзывов и получила 2,3 балла. Люди чаще всего жалуются на неудовлетворительное качество предоставляемых услуг, особенно отмечая проблемы с отоплением и уборкой придомовых территорий.

Управляющая компания «Сибирская инициатива» тоже не может похвастаться высокими оценками жителей. УК заработала всего 2.8 балла из 5 на основе 192 отзывов в сервисе. Основные претензии — некачественная уборка территорий и сложности в решении возникающих вопросов.

Ранее редакция сообщала о том, что после коммунальных аварий жители Новосибирска предложили национализировать ЖКХ.