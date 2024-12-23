Застройщики Новосибирска обязались вложить в школы и детсады 14 млрд рублей

По итогам 2024 года в Новосибирской области будет введено 2,5 млн кв метров жилья. Это на 16% больше плана, установленного для региона федеральным Минстроем, отметил на оперативном совещании в правительстве министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов. На данный момент в разных стадиях строительства находится 4,6 млн кв метров жилья.

— С начала года выдано 191 разрешение на строительство 455 многоквартирных домов общей площадью более 1 млн кв метров жилья. Это 100,3% к уровню 2023 года, — отметил чиновник.

Он напомнил, что с 2023 года застройщикам Новосибирска не выдаются разрешения на строительство МКД без обеспечения новых домов социальными объектами образования.

— В ходе работы с органами местного самоуправления и застройщиками по координации строительства жилья в рамках механизма КРТ с учетом создания школ и детских садов привлечены внебюджетные средства в размере 14 млрд рублей на строительство 5 школ и 12 детсадов. В результате будет введено 4 тысячи новых мест в школах и 2 тысячи в дошкольных учреждениях, — сообщил Дмитрий Богомолов.

После регистрации новых разрешений на строительство градостроительный потенциал в Новосибирской области вырос на 9.7%, по сравнению с прошлым годом, и составил 35 млн кв метров.

Напомним, введение в 2023 году социальных взносов для строительства школ и детсадов в Новосибирской области стало для застройщиков серьезной дополнительной нагрузкой. Особенно она стала очевидна после отмены льготной ипотеки и падения продаж. Как рассказывал Infopro54 один из участников рынка, с начала 2024 года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а также на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета. Он также отмечал, что социальные взносы для застройщиков введены в 8 регионах России, где существуют проблемы с социальной инфраструктурой. На начало августа в Новосибирске были проблемы с выдачей разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья.

В середине декабря 2024 года стало известно, что социальные взносы для застройщиков могут распространить на Новосибирскую область.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи квартир в новостройках Новосибирской области продолжают падение. Стоимость квадратного метра, напротив, выросла еще на 2%.