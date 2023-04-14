«Премьер» выходит в детский сегмент

— В этом году мы открываем проект «Премьер-дети». Сейчас мы сотрудничаем с сетью частных детских садов, объединяем усилия и заходим в тот сегмент, с которым ранее не работали. Я, как многодетная мама, переживала, что этот большой пласт у нас не охвачен, а мне этого сильного хотелось, потому что очень люблю детей, — сообщила в ходе форума Сибирского гостеприимства «Дикоросы» генеральный директор, собственник сети банкетных залов «Премьер» (17 залов), «Премьер Кейтеринг», «Премьер Ивент», «Премьер Торт», генеральный директор ООО «Фуд-сервис» Людмила Модягина.

По ее словам, компания планирует продвигать туры и экскурсии, направленные на популяризацию и развитие детского туризма.

— Мы хотим создавать мероприятия и программы для детей, хотим делать их приезд в Новосибирск более интересным. Сейчас у нас идут дискуссии по поводу концептуального наполнения этих программ: чем мы можем объединять детей, — пояснила она. — Мы хотим затрагивать тему вывоза детей в различные лагеря отдыха, загородные локации, проводить с ними игровые программы, возить по достопримечательностям Новосибирска, в том числе в зоопарк, аквапарк, чтобы они запоминали наш город.

Размещать детей планируется на площадке партнеров — в частных детских садах. Питание будет обеспечивать «Премьер».

— Мы понимаем, какая это ответственность и что ниша очень серьезная, но и перспективная, — подчеркнула Людмила Модягина. — Но мы поняли, что мы готовы к диверсификации деятельности.

В 2023 году «Премьер» планирует «упаковать» проект, а также открыть под него новое производство. Детский комбинат питания будет расположен на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас идет его строительство. Объем инвестиций в проект предприниматель не назвала, отметив, что это коммерческая информация.

В настоящее время компания «Премьер» управляет сетью банкетных залов в Новосибирске. В нее входят 17 площадок. Еще три планируется открыть до конца 2023 года. Год назад «Премьер» открыл кейтеринговое подразделение, которое обслуживает событийные и корпоративные мероприятия, туристические группы. «Премьер Торт» занимается производством сладких десертов, а также работает в нише здорового питания.

Ранее редакция рассказывала о том, что профессионалы кейтеринга и ивента Сибири решили объединиться.