В День города в Новосибирске отменили салют — вместо него будет торт с фейерверком

Салюта на День Города в Новосибирске не будет. Вместо него предлагается оригинальная альтернатива.

— У нас будет очень яркая точка, выступления духовых оркестров, — говорит вице-мэр Анна Терешкова. — Возможно, проплывёт торт, но не настоящий торт, который, когда причалит к берегу мы будем резать. Это будет искусственный торт. Он будет очень красивый как подарок городу и будет с небольшим фейерверком не в небо, с самой платформы.

Что касается салюта, то, как напоминает вице-мэр, в настоящее время салют допустим только в День Победы.

— Праздничного салюта не будет, — сообщает Терешкова. — Принято решение, что сейчас салюты запускаются только на 9 Мая, и когда будет победа.

Ранее редакция сообщала, какие ещё сюрпризы ожидают новосибирцев в День Города.