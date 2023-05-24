В Коченевском районе ребенку выдали просроченную молочную смесь

Прокуратура Коченевского района подтвердила факт выдачи ребенку гипоаллергенной смеси с истекшим сроком годности в ГБУЗ НСО «Коченевской ЦРБ», сообщили в областной прокуратуре. Проверка была проведена по обращению жительницы района.

Отмечается, что в связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление главному врачу ЦРБ. А также назначил штраф ответственному должностному лицу в размере 10 тысяч рублей.

В ведомстве добавили, что после вмешательства прокуратуры нарушения устранены, ребенку выдано питание надлежащего срока годности и качества.

Ранее редакция сообщала, что стоимость детского питания может вырасти на 10% из-за маркировки.