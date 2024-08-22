Детский омбудсмен прокомментировала гибель юной самбистки из Новосибирска

Трагическая новость о смерти девушки потрясла жителей сразу двух регионов. Погибшая сибирячка, родом из республики Алтай, завоевывала призовые места. Последние годы она участвовала в соревнованиях по самбо, представляя Новосибирскую область.

Тело девушки обнаружили тренеры по самбо на Алтае. Перед смертью юная самбистка оставила прощальное сообщение в своем Телеграм-канале, в котором просит рассказать о ее смерти родителям, извиняется перед ними, говорит, что терпела издевательства из-за внешности: узких глаз и темного цвета кожи. Так же девушка сказала, что не смогла забыть парня, в которого влюбилась, но взаимности от него не получила.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко взяла на контроль ситуацию с гибелью 17-летней самбистки.

В МВД, прокуратуру, СК, образовательное учреждение, где обучалась девушка, и главе администрации района, где она снимала квартиру, детским омбудсменом были направлены запросы.

— Согласно поступившей нам информации, подросток воспитывалась в полной и благополучной семье. Ее родители работают, у них большое подсобное хозяйство. Семья не стояла на профилактическом учете. Со всеми соседями хорошие отношения, — рассказала Горсайту Надежда Болтенко.

Собеседница отметила, что погибшая девочка была старшим ребенком, активно занималась споротом, имела многочисленные награды и грамоты. Участвовала в региональных и всероссийских соревнованиях.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске следователи СК проводят проверку по факту избиения юного футболиста подростками-мигрантами. По словам мамы пострадавшего, ее сын получил травму головы, ему потребовалась медицинская помощь.