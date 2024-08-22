Депутата- директора школы искусств города Обь отправили под домашний арест

Обской городской суд избрал меру пресечения в отношении директора МБУ ДО «Детская школа искусств города Обь, депутата Совета депутатов города Обь Ольги Киселевой. Она отправлена под домашний арест до 20 октября, сообщила пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Напомним, уголовное дело в отношении Киселевой было возбуждено УФСБ РФ по Новосибирской области. Она обвиняется в вымогательстве четырех взяток у подчиненных на общую сумму более 370 тысяч рублей. В следственном комитете поясняли, что взятки были переданы в период с января 2021 по июнь 2024 года.

— Денежные средства предназначались за общее покровительство и под угрозой создания для педагогов неблагоприятных условий труда, — уточняет пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Постановление не вступило в законную силу.

Ольга Киселева представляет в горсовете города Обь фракцию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избиралась по избирательному округу №1. Является заместителем председателя комиссии по местному самоуправлению, законности и правопорядку, говорится на сайте горсовета. Входит в комиссию администрации по аттестации руководителей образовательных учреждений города Обь на соответствие занимаемой должности, а также комиссию по рассмотрению вопросов поощрения руководителей и активных членов общественных объединений города Обь.

Ольга Киселева возглавила детскую школу искусств в 2021 году. До этого работала педагогом-психологом в городском центре дополнительного образования и спортивной подготовки «Лидер».

Ранее редакция сообщала о том, что суд оставил под стражей замглаву Краснообска, обвиняемого во взятке в Новосибирске.