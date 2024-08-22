Фейковые сообщения о выплате пенсий в цифровых рублях получают жители Новосибирска

В социальных сетях и мессенджерах жителей Новосибирска все чаще начинают преследовать сообщения о том, что пенсии в ближайшее время будут выплачиваться только в цифровых рублях.

Для отказа от этого якобы нужно написать заявление и отнести его в местное отделение Социального фонда. Однако эта информация не соответствует действительности.

– Сейчас продолжается тестирование операций (пилот) с реальными цифровыми рублями. В сентябре пилот будет расширен, но это означает только, что увеличится число тех, кто сможет принимать участие в этом процессе. Изменения в пилоте, которые произойдут в следующем месяце, не будут касаться пенсионеров, — отметила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.

Говоря о внедрении цифрового рубля, эксперты Сибирского ГУ Банка России отмечают, что это может произойти не ранее второй половины 2025 года. при этом никому навязывать цифру не будут. Те граждане, кто получают пенсии, смогут по-прежнему выбирать способ ее выплаты.

Ранее редакция сообщала о том, что с июля поменяется порядок выплат пенсионных накоплений.