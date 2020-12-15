Детский реабилитационный центр построят на берегу Бердского залива

Территориальное управление Росимущества по Новосибирской области завершило работу по передаче ФКУ «Дирекция единого заказчика-застройщика» Минстроя России в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка для строительства детского многопрофильного реабилитационного центра мирового уровня на 300 коек, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр предназначен для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими заболеваниями и с заболеваниями органов чувств. Его оснастят современным оборудованием с широким применением инновационных методов реабилитации, включая технологии виртуальной и дополненной реальности, роботизированной механотерапии, применение экзоскелетов.

Кроме того, на базе центра планируется организовать школы для пациентов с использованием всех современных форм обучения, а также реализовать основные образовательные программы и дополнительные программы медицинского образования для подготовки высококвалифицированных кадров.

Руководитель ТУ Росимущества по Новосибирской области Олег Галлямов подчеркнул, что реабилитационных центров такого уровня в стране планируется создать всего два, один из которых будет размещен у нас, в Новосибирской области, а второй планируется построить в Республике Крым, на территории Евпатории.

Для помощи в реализации этого проекта Росимущество предложен земельный участок, который находится в курортно-оздоровительной зоне Новосибирской области на берегу Бердского залива. Его площадь составляет 24 га. Строительство центра запланировано на 2020-2024 годы.

Фото с сайта ТУ Росимущества по Новосибирской области