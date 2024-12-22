Плата за детский сад повысится в Новосибирске с 1 января 2025 года

С января 2025 года в муниципальных детских садах Новосибирска увеличится родительская плата за присмотр и уход за детьми. Соответствующее постановление (№10071 от 21 ноября 2024 года) размещено на сайте мэрии.

Для детей младше трех лет посещение детского сада вырастет на 10 рублей в месяц и составит 145 рублей.

Для дошкольников (от трех лет) — до 177 рублей в месяц (рост 14 рублей)

Для малоимущих и многодетных семей родительская плата составит 72,5 рублей и 88,5 рублей в месяц соответственно. Возможность посещать детский сад бесплатно получат дети, оставшиеся без попечения родителей, дети работников образовательных учреждений, дети с туберкулезной интоксикацией, дети-инвалиды и др.

По данным мэрии Новосибирска, на 1 января 2024 года муниципальная отрасль «Образование» насчитывала 477 образовательных организаций (бюджетных — 188, автономных — 67, казенных — 222), из них: образовательных — 473 (общеобразовательных — 208, дошкольных — 223, учреждения дополнительного образования — 42), прочих учреждений — 4. Дошкольные учреждения посещали 83 тыс. юных новосибирцев. Напомним, что процедура комплектования групп в детских садах идет с 1 марта и завершится 31 августа.

В 2ГИС в категории «Детский сад» значатся 920 организаций, в том числе 238 частных.

Ранее редакция сообщала, что около девяти тысяч жительниц Новосибирской области впервые стали мамами. Почти треть младенцев появились в многодетных семьях.