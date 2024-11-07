Детскую больницу скорой помощи в Новосибирске возглавил Егор Чумак

Городскую детскую больницу скорой помощи Новосибирска возглавил Егор Чумак. Он более 5 лет занимал должность заведующего вторым хирургическим отделением.

— Это молодой и опытный врач-хирург, который много лет проработал в этом учреждении, — отметили в пресс-службе больницы.

Напомним, 5 ноября на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении предыдущего главврача больницы Романа Заблоцкого на должность и.о. министра здравоохранения региона. Его кандидатуру должен согласовать федеральный Минздрав.

Заблоцкий более 25 лет он проработал в Городской детской клинической больнице скорой медицинской помощи в Новосибирске, начиная с должности врача травматолога-ортопеда. С 2007 года занимал должность главврача.

Ранее редакция сообщала о том, что министр здравоохранения Константин Хальзов назначен заместителем губернатора.