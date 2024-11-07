Перехватывающую парковку хотят сделать у «Сибирь-Арены» в Новосибирске

Общественники Новосибирска предложили создать перехватывающую парковку на площадке перед «Сибирь-Ареной». Об этом стало известно на заседании комиссии по транспорту Общественного экспертного совета при мэре города Новосибирска по вопросам градостроительства.

— Рядом с «Сибирь-Ареной» создано огромное парковочное пространство. После запуска станции метро «Спортивная» людям было бы удобно оставлять на этой парковке свой транспорт и дальше ехать на метро, — отметили участники комиссии.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев пояснил, что в мэрии идет работа по созданию в городе перехватывающих парковок.

— Начнем с левобережной части города. Это «Чистая слобода», «Радуга Сибири». Там есть шикарный коридор, расположенный между улицей Невельского и железной дорогой, а также остановочные платформы «Ипподром», «Западная площадка», — сообщил чиновник.

По его словам, в этом году мэрия Новосибирска уже провела работу на уровне РЖД и достигнута договоренность о предоставлении муниципалитету земельного участка в аренду для создания перехватывающих парковок.

— Сейчас наша задача — организовать процесс проектирования, указать границы и координаты участков. РЖД готовы заключать договоры по символической цене — 10-20 рублей за га, — рассказал Кодалаев.

Чиновник признался, что в городе уже сложно найти участки для размещения необходимых муниципалитету объектов.

Участники комиссии заявили, что для эффективного развития системы перехватывающих парковок необходимо развитие городской электрички и увеличение подвижного состава на этом виде транспорта, чтобы поезда ходили не раз в полчаса, а в более кроткий промежуток времени. Иосиф Кодалаев отметил, что АО «Экспресс-пригород» готов подключаться к этой программе.

Напомним, в марте 2024 года представители РЖД на встрече с депутатами Госдумы сообщили, что Новосибирск включен в федеральную программу «Мобильный город», эта программа финансируется бюджетом РФ (из ФНБ — Фонд национального благосостояния). В рамках этой программы ОАО «РЖД» реализует проекты по развитию инфраструктуры для городских электричек. В Новосибирске работу планируется начать в 2025 году.

По данным службы корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги, за десять месяцев 2024 года в пригородном сообщении перевезено 33,1 млн пассажиров (+5,4%). По итогам 2023 года городская электричка составляла 30% от общего объема перевозок АО «Экспресс-Пригород».

Ситуация со сроками сдачи станции метро «Спортивная» до сих пор непонятная. На этой неделе стало известно, что мэрия Новосибирска вводит на станции режим ЧС и планирует заключить муниципальный контракт на продолжение работ без проведения конкурса. Объем финансирования достройки станции будет известен после проведения достоверности в органах экспертизы сметной стоимости объекта.

Напомним, проект городской электрички в Новосибирске пытаются продвигать уже много лет, в том числе для обеспечения выезда жителей отдаленных микрорайонов, минуя пробки. Первая и единственная станция была введена в эксплуатацию летом 2021 года — «Пригородный простор». Рядом с каждой станцией планировалось создать перехватывающие парковки.