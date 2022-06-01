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Тонкости трудоустройства несовершеннолетних

  • 01/06/2022, 11:11
Автор:
новости Новосибирской области
По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет.

По данным hh.ru, на май текущего года по всей России было открыто около 800 вакансий, доступных для соискателей с 14 лет – это в два раза больше, чем в мае прошлого года. Чаще всего юным соискателям предлагают работу промоутерами, курьерами, операторами call-центров. Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, рассказала, какие тонкости нужно учитывать при трудоустройстве подростков.

По российскому законодательству официально трудовой договор можно заключать с 14 лет. Однако для этого потребуется письменное согласие родителей (опекунов) и разрешение муниципального органа опеки.

Исключение — работа в сфере киноиндустрии, театра, модельного бизнеса: сниматься в рекламе или сериалах могут даже дошкольники. Трудовой договор в этом случае подписывает за ребёнка его законный представитель.

Намного меньше формальностей ждёт подростков, которым уже исполнилось 16, а также учащихся вечерних школ с 15-летнего возраста. С ними трудовой договор заключается на общих основаниях, как и со взрослыми соискателями.

Если подросток устраивается на работу впервые, то организация оформит подростку свидетельство государственного пенсионного страхования. Трудовую книжку оформлять не обязательно тем, кто трудоустраивается впервые. У таких работников сведения о трудовой деятельности будут формироваться электронно.

Сколько может длиться рабочий день подростка?

  • с 14 до 15 лет — четыре часа в день;
  • с 15 до 16 лет — пять часов;
  • с 16 до 18 лет — семь часов.

Также юным работникам положена сокращенная рабочая неделя:

  • до 16 лет — не более 24 часов в неделю;
  • с 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Тонкости трудоустройства несовершеннолетних

  • Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ).
  • Предлагаемая работа должна представлять собой легкий труд и не мешать учебе, а также не вредить здоровью и нравственному развитию. Запрещено использовать труд подростков в игорном бизнесе, ночных кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания (ст. 63, 265 ТК РФ).
  • Все несовершеннолетние перед приемом на работу обязаны пройти предварительный обязательный медосмотр. Цель — выяснить, может ли подросток выполнять работу без нарушения процессов роста и развития, ухудшения состояния здоровья. В дальнейшем, до достижения 18-летнего возраста, медосмотры должны проводиться ежегодно за счет работодателя (ст. 69, 266 ТК РФ).
  • Нельзя привлекать подростков к работе: сверхурочной, в выходные и праздничные дни, в ночное время (с 22:00 до 6:00 утра, вне зависимости от того, вся смена приходится на этот временной промежуток или только ее часть). Также запрещено направлять их в служебные командировки. Исключения составляют работники творческих специальностей, а именно: СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков — тех, кто участвует в создании и/или исполнении произведений (ст. 268 ТК РФ).
  • Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (ст. 265 ТК РФ).
  • Подросток вправе распоряжаться своим заработком самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних составляет 31 календарный день. Предоставляется в удобное для него время, не переносится на следующий год и не заменяется денежной компенсацией (ст. 267 ТК РФ). Если подросток учится, то еще ему положен дополнительный учебный отпуск во время сессии.
  • Расторжение трудового договора с несовершеннолетним работником по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) допустимо только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 269 ТК РФ).
  • Нельзя заключить договор о полной материальной ответственности с несовершеннолетним. Он несет ее лишь в случаях, если ущерб причинен умышленно, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения (ст. 242 ТК РФ).

Очень вероятно, что подростку предложат работу без оформления по трудовому договору. Соглашаться на это – большой риск. При работе без договора недобросовестный работодатель может обмануть ребенка с оплатой.

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Фото: pixabay.com — Imran512

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : трудоустройство вакансии. несовершеннолетние


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