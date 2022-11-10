За срыв сроков директору генподрядчика ледовой арены назначили штраф более 106 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области провела проверку исполнения бюджетного законодательства при строительстве многофункциональной ледовой арены по улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Объект финансируется в рамках национального проекта «Демография». По данным прокуратуры, генеральный подрядчик ООО «ЭлинАльфа» не исполнил свои обязательства в установленный государственным контрактом срок (до 31 августа 2022). К моменту истечения срока договора объем невыполненных работ составил 54%.

В связи с этим прокурором Новосибирской области в отношении генерального директора Алексея Грибанова возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.7.32 КоАП РФ (неисполнение предусмотренных контрактом обязательств).

— Решением мирового судьи 2-го судебного участка Кировского судебного района г. Новосибирска указанное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 106 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Строительство объекта находится в прокуратуре области под контролем.

Напомним, 23 августа во время рабочей поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко потребовал провести служебную проверку по срыву сроков строительства ледовой арены. Чернышенко уточнил, что строительство завершено только на 70%, отставание по срокам на тот момент составляло 78 дней. В октябре в аппарате вице-премьера правительства РФ прокомментировали , что срыв сроков связан с ошибками в проектной документации, несоответствием проектной и сметной документаций, выявлением непредусмотренных видов работ, а также нарушением логистики поставок материалов и комплектующих.

28 августа Арбитражный суд Новосибирской области отказал в удовлетворении иска ГКУ «Арена» к ООО «Элинальфа». В иске речь шла о выплате пени по госконтрактам. Ранее компанию пытался привлечь к ответственности Ростехнадзор. Компания была единственным претендентом на строительство арены в Новосибирске.

Строительство Многофункциональной ледовой арены в Новосибирске идёт в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, необходимые вспомогательные помещения. Планируется использование ледовой арены в качестве основного домашнего стадиона хоккейного клуба «Сибирь». Помимо возведения ЛДС, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

Ранее редакция рассказывала, что в Омске уже сдали ледовую арену, которую начали строить позже новосибирской.