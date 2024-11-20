Девелоперы включаются в развитие социальной инфраструктуры

По итогам 9 месяцев 2024 года, на территории Новосибирска сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч квадратных метров жилья. Проблема отставания развития социальной инфраструктуры становится острее.

По подсчётам городских властей, сейчас Новосибирск нуждается минимум в 20 средних учебных заведениях. Власти пытаются решить проблему. В условиях ограниченных бюджетных возможностей. Создание школ, детских домов и поликлиник в основном вменяется в обязанность застройщиков, реализующих проекты жилищного строительства.

В регионе обсуждается вопрос о внесении изменений в Градостроительный кодекс, чтобы застройщики в рамках КРТ были обязаны осуществлять строительство социальной инфраструктуры.

Позиция властей

Сейчас для распределения финансовой нагрузки возникло предложение подключать к строительству указанных социальных объектов строительное сообщество: 50 % денежных средств обеспечивает бюджет города, а 50 % — застройщики.

Предполагалось, что социальный взнос (5 тысяч рублей с каждого квадратного метра планируемого к строительству жилья) застройщик может выплатить тремя способами: внести наличными деньгами, выкупить частные дома и землю и передать городу резервы для строительство социальных объектов или подготовить проект социального объекта, пройти Главгосэкспертизу, чтобы город по различным программам привлекал федеральное финансирование на его строительство.

Администрация города сообщала, что несколько строительных компаний готовы возвести за свой счет школы и впоследствии передать их муниципалитету по сметной стоимости.

Прокуратура тоже отслеживает этот процесс. В начале 2024 года ведомство заблокировало получение разрешений на строительство жилья на территориях, где не были урегулированы перспективы формирования социальной инфраструктуры. Отсутствие социальной инфраструктуры стало одной из причин запрета на возведение 60-этажного небоскреба в районе станции метро «Октябрьская».

— При строительстве многоэтажных домов любой застройщик должен предусмотреть земельные участки, проектную документацию либо строительство учреждений социальной инфраструктуры. Это детские сады, школы, спортивные школы, учреждения дополнительного образования, — отмечал прокурор Новосибирска Роман Сивак.

Позиция застройщиков

Застройщики понимают, что социальная нагрузка — это неизбежность, поэтому стараются преподнести социальные учреждения как преимущества своих проектов. Социальная инфраструктура сегодня является неотъемлемой частью практически всех жилых комплексов, которые строят в Новосибирске. Застройщики за свой счет подводят коммуникации, устанавливают освещение, благоустраивают прилегающие к социальным объектам территории.

Одним из ярких социальных проектов от застройщиков является школа №220 в микрорайоне «Европейский берег». На этой стремительно развивающейся территории проживает много семей с ребятишками, поэтому новое учебное заведение ждали с нетерпением.

Школа на 825 мест построена по нетиповому проекту, аналогов которому нет не только в городе, но и в России. Для проектирования здания компания-застройщик привлекла Центр разработки образовательных систем «Умная школа», голландскую архитектурную компанию и ландшафтное бюро.

Стоит отметить, что проект этой школы привлек внимание не только жителей и общественности из разных регионов, но и представителей власти. Зампред правительства РФ по строительству Марат Хуснуллин поручил единому заказчику в сфере строительства в лице Минстроя взять новосибирскую школу за образец, который будет тиражироваться на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день школы стали новым направлением в деятельности Брусники. Компания проектирует и строит сразу шесть десятков социальных объектов по всей России.

Новая школа в Новосибирске

В октябре 2024 года строители забили первую сваю для строительства второй школы в микрорайоне «Европейский берег». Она рассчитана на 1,1 тысячу учеников. Компания спроектировала здание и прилегающую территорию школы.

Сейчас проект проходит все этапы экспертизы, после чего готовую рабочую документацию Брусника безвозмездно передаст городским властям. Строительство школы компания начнет в 2025 году, а сдать объект в эксплуатацию планирует в 2027. Девелопер инвестирует в строительство соцобъекта кредитные средства с последующим выкупом мэрией Новосибирска готовой школы.

По задумке архитекторов, школа станет функциональной частью жилого микрорайона. Чтобы здание не простаивало в выходные и каникулы, его адаптируют для общественных занятий. Для этого, на первом этаже здания спроектировали мастерские с отдельным входом, которыми смогут пользоваться все жители района, и дети, и взрослые. Эту новую практику активно внедряют в Москве:

Спортивные залы и уличный стадион по задумке архитекторов тоже будут общедоступны. Горку с крутым уклоном превратят в трибуны для зрителей, которые вместят всех желающих поболеть за свою команду.

Ранее редакция сообщала, что социальные взносы подталкивают застройщиков Новосибирска в другие регионы. Проблемы с получением разрешений на строительство снижают активность девелоперов на новосибирском рынке.