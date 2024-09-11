Социальные взносы подталкивают застройщиков Новосибирска в другие регионы

Новосибирских девелоперов хантят другие регионы. На круглом столе, организованном информационно-аналитическим порталом Infopro54, застройщики отметили, что получают приглашения строить объекты в других субъектах федерации.

— В феврале на выставке недвижимости в Новосибирске присутствовал Кузбасс, который активно приглашал новосибирских застройщиков. По словам представителей региона, там построена вся социальная инфраструктура — и не нужно этому уделять такое внимание, как в Новосибирске, — сообщил руководитель комитета по строительству НО «ОПОРА РОССИИ» Виктор Остахов.

Представители банков – участников круглого стола подтвердили, что помогают новосибирским застройщикам искать площадки в других регионах Сибири и России.

— Есть интерес новосибирских компаний к территории Кузбасса. Продажи в Томске и Кузбассе действительно лучше, чем в Новосибирске, — пояснили банкиры.

— В цифровом виде социальный взнос удобно закладывать в расчеты. Между тем областной Минстрой предложил рассчитывать взнос в доле вложения в детские сады и школы от объема строительства в расчете на одно место, — комментировал собеседник. — Допустим, на 30 тысяч кв. м жилья необходимы 57 школьных и 34 детсадовских места. Места в детсадах застройщик оплачивает полностью, в школах — напополам с бюджетом. При таком раскладе расчетный социальный взнос получается в 1,5 раза выше, чем тот, с которым добровольно согласились застройщики в начале года. Для многих компаний это критично, так как после 1 июля продажи упали до 70%, и нужно время для их стабилизации.

Напомним, введение в 2024 году социальных взносов для строительства школ и детсадов в Новосибирской области стало для застройщиков серьезной дополнительной нагрузкой. Особенно она стала очевидна после отмены льготной ипотеки и падения продаж. Как рассказывал Infopro54 один из участников рынка, с начала года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а также на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета.

Он также отмечал, что социальные взносы для застройщиков введены в 8 регионах России, где существуют проблемы с социальной инфраструктурой. На начало августа в Новосибирске зависла выдача разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья.

Кроме того, в соседние регионы на строительные объекты активно переманивают подрядчиков. Участники рынка отметили, что на фоне дефицита кадров в отрасли это ощущается особенно сильно.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев считает, что интерес застройщиков к другим регионам под предлогом отсутствия социальных взносов, скорее, исключение, чем правило.

— Если мы возьмем интересные регионы, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, если там отсутствуют социальные взносы, то земля стоит столько, что то на то и выходит, — констатирует собеседник Infopro54. — Если возьмем Кузбасс, Омск, Барнаул, то местные компании, наоборот, стремятся выйти в Новосибирск, так как у нас выше норма прибыли.

Эксперт признает, что сейчас в Новосибирской области чуть снизились темпы прироста строительного задела. Но его достаточно, так как на падающем рынке большое количество новых проектов — не очень позитивный фактор.

— В целом хочу сказать, что Россия — страна головастиков. Все, что происходит в Москве и передовых регионах, затем проецируется на всю Россию. Сейчас в Москве без КРТ уже практически невозможно делать ни один проект, поэтому для нас КРТ, а также ИЖС — это основное направление развития строительной отрасли. Деваться застройщикам будет некуда. Людей квартиры в чистом поле без социальной инфраструктуры вообще не прельщают, а с учетом того, что в Новосибирской области уже более 25 «квадратов» на человека, то девелоперам продавать квартиры без социнфраструктуры будет все сложнее и сложнее, — констатировал Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске застройщики сократили запуск новых проектов.