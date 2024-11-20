На полигонах в Новосибирске требуются печи для кремации домашних животных

При первичной сортировке бытовых отходов, собранных в населенных пунктах Новосибирской области, обнаруживаются трупы мелких домашних животных, птицы, продукты убоя из личных подсобных хозяйств. Это происходит на фоне ликвидации скотомогильников. Именно поэтому в Новосибирской области необходимо создавать условия по утилизации биологических отходов, пояснили в ответ на запрос редакции Infopro54 в управлении ветеринарии.
Управление предлагает размещать на площадках временного накопления твердых коммунальных отходов (ПВН ТКО) в районах области инфраструктуру для утилизации биологических отходов. Как уточнили в ведомстве, создание условий утилизации на таких площадках имеет целый ряд преимуществ:
— Вопрос выделения особой санитарной защитной зоны на территории полигона ТБО при обустройстве зон утилизации биологических отходов будет рассмотрен при реализации конкретного проекта с учетом требований законодательства, — говорится в ответе, полученном редакцией.
— Что касается организации финансирования утилизации биологических отходов на территориях полигонов ТКО, то на сегодняшний день это законодательством не определено, — добавил Рожков.
Напомним, о том, что в Новосибирской области на полигонах можно устанавливать крематоры для утилизации биологических отходов, Олег Рожков сообщил в начале ноября на заседании аграрного комитета регионального парламента. Он также отметил, что один из таких проектов рассматривается в Чулымском районе.
Экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директор по развитию ГК «Горкунов» Василий Пронькин рассказывал Infopro54, что попытка создать систему сбора и утилизации биологических отходов с предприятий и населения уже предпринималась на уровне государства, но не прижилась, так как в ней нет экономики. Он предупреждал, что решение о ликвидации скотомогильников — ошибочно.
По данным управления ветеринарии, ежегодно в регионе образуются 29 тысяч тонн биологических отходов. Из них 2,5 тысячи тонн утилизируются на неспециализированных предприятиях в скотомогильниках и термических ямах. Крематоры есть у 96 сельхозпредприятий области. В регионе также работают 5 предприятий, которые занимаются утилизацией биоматериалов, в том числе специализированная компания в Сокуре (ООО «Надежда»).
Между тем, количество скотомогильников в области, где ранее утилизировались биологические отходы, сокращается. В 2022-2023 годах в регионе ликвидированы 348 скотомогильников, в 2024 году — еще 186. На данный момент на территории региона остались 274 скотомогильника.
Ранее редакция сообщала о том, что региону нужны более 250 млн рублей на ликвидацию скотомогильников.
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