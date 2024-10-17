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Дэвид Хендерсон-Стюарт: В России сейчас много свободы для развития бизнеса

  • 17/10/2024, 11:00
Автор: Юлия Данилова
Дэвид Хендерсон-Стюарт, управляющий директор часового завода «Ракета»
Английского бизнесмена до глубины души поражает умение российского предпринимателя выкручиваться из любой ситуации

Управляющий директор часового завода «Ракета», хедлайнер форума «Реклама в Сибири. Самый креативный форум» Дэвид Хендерсон-Стюарт рассказал корреспонденту Infopro54 о специфике российского бизнеса, о том, что его удивляет в российских предпринимателях, а также о том, почему сейчас для бизнеса РФ наступило уникальное время возможностей.

— Дэвид, вы работаете в России второй десяток лет, при этом поддерживаете связи со своими зарубежными друзьями, среди которых наверняка есть бизнесмены. Можете проанализировать, в чем отличие российских и западных предпринимателей?

— Мне кажется, что в России сегодня намного больше возможностей для запуска и развития бизнеса, так как на Западе практически все ниши уже заняты. Поэтому если у человека есть креативность или хорошая идея, то он может применить ее в реальной жизни, открыть свой бизнес. В России сейчас намного больше свободы с точки зрения развития предпринимательства, чем во многих других странах мира.

Кроме того, мне кажется, что риторика вокруг опасности ведения бизнеса в РФ слишком раздута. Когда я только начинал работать в России, мне многие говорили: «Куда ты лезешь?! Здесь очень опасно! Тебе придется давать взятки». За все время работы директором завода «Ракета» я не заплатил ни одной взятки. Я не сталкивался ни с какими необоснованными ограничениями, ко мне не приходила мафия — то есть все было спокойно, цивилизованно, и я работал в законном поле.

Еще одна интересная особенность — в России очень много молодежи среди предпринимателей. Я каждый раз удивляюсь тому, что студенты российских вузов еще в процессе обучения открывают свои компании, начинают заниматься бизнесом. У моих детей много друзей, которые ведут предпринимательскую деятельность с 16 лет! На мой взгляд, это поразительно! Они торгуют, креативят. На Западе такого нет. Как правило, в западных странах вы не начинаете свой бизнес, пока не окончите вуз, а это 5-6 лет учебы для получения высшего образования.

— Анализировали ли вы, с чем это может быть связано?

— Я бы не сказал, что российским студентам нужно больше денег, чтобы за что-то платить. Скорее, это особенность российского менталитета, потребность в самореализации, а такая возможность в России, как я говорил ранее, сейчас есть.

— Какое ключевое влияние санкций на российский бизнес вы бы отметили?

— У предпринимателей РФ появилось больше свободы — это ключевое последствие санкций. С рынка ушли многие иностранные бренды, которые ранее мешали развиваться российским компаниям, так как потребители отдавали предпочтение западным маркам. Сейчас у российского бизнеса «больше кислорода». Покупатели с интересом смотрят на то, что делают отечественные компании. Это кардинальное изменение по сравнению с тем менталитетом, который я наблюдал 10 лет назад. Бизнес тоже повернулся к потребителю, стал более клиентоориентированным, больше внимания уделяет качеству продукции и услуг, их продвижению, изучению запросов целевой аудитории.

Я бы сказал, что меня до глубины души поражает умение российского предпринимателя выкручиваться из любой ситуации, казалось бы, самой безвыходной. Это можно было увидеть на примере пандемийных ограничений, а также последние три года.

— А если посмотреть на ситуацию с точки зрения этики ведения бизнеса, взаимоотношений между партнерами, здесь наблюдаете какую-то специфику, не характерную для предпринимателей других стран?

— Вы знаете, я бы сказал, что в России бо́льшую роль играет слово предпринимателя. На Западе все договоренности нужно четко фиксировать на бумаге, скреплять договорами и подписями. В России, когда вы о чем-то договариваетесь с человеком, то обычно этого хватает для того, чтобы работать. Здесь соглашения — скорее, формальность, ну или мне так везло на деловые контакты.

— Ваш бизнес в России связан с производством часов. Насколько эта тема актуальна в эпоху тотальной цифровизации?

— Действительно, часы — это тот предмет, который человеку сегодня в принципе не особо нужен в повседневной жизни, так как у нас есть телефон, компьютер, они показывают время ежесекундно и более точно. На мой взгляд, сегодня часы — это прежде всего эмоции. Мы живем в довольно депрессивном мире, где очень много сложностей: пандемия, кризисы, напряженные международные отношения, поэтому нам всем нужны положительные эмоции. Некоторые люди находят их в часах. Кому-то нравится уникальный механизм, другому — дизайн, третьему — то, что эти часы носят космонавты и т.д. Часы сегодня больше покупают не для измерения времени, а для самопозиционирования. Считаю, что в таком статусе у механических часов очень большое будущее, особенно для мужчин, потому что это единственный предмет, который может дать такие эмоции. Это актуально не только для нашего предприятия, но и для всей часовой отрасли России в целом. Многие покупают часы, потому что им нравится дизайн, эмоциональная, нематериальная часть бренда. Все компании это прекрасно понимают и осознают, что вы можете делать самые классные часы в мире, но если вы про них интересно не расскажете, то шансы, что их кто-то купит, будут снижаться.

— На ваш взгляд, какую роль в перспективе будет играть эта эмоциональная составляющая бизнеса в продвижении товаров, услуг вне зависимости от рынка?

— Ключевую! Мы покупаем одежду, продукты, потому что нам нравится бренд, потому что у нас возникают с ним какие-то ассоциации, положительные эмоции, которые вшиты в ДНК бренда и резонируют с нашим видением. Сегодня эмоции — ключевой критерий выбора продукта. Здесь очень важно, как бренд коммуницирует с потребителем, его storytelling. Например, продукция Apple, по сути, ничем не отличается от других компьютеров, но ее выбирают и готовы платить намного больше только потому, что эмоциональная часть бренда намного лучше, чем у конкурентов. Я сам живу в экосистеме Apple, прекрасно понимаю, что он стоит дороже, но они как-то меня «заразили», и я не могу из этой экосистемы выйти.

— Что бы вы пожелали новосибирским предпринимателям, в том числе молодым, как человек, у которого за плечами несколько десятилетий опыта ведения бизнеса в российских и зарубежных компаниях?

— Как я уже говорил, сейчас уникальное время, думаю, что во всей истории России не было таких удачных условий, чтобы начинать бизнес, внедрять свои идеи, развивать компанию. Этот момент точно можно и нужно использовать, если вы хотите открыть собственный бизнес. С рынка ушли иностранные компании, растет интерес к российским маркам — это шанс, за счет которого в перспективе на рынке могут появиться новые сильные компании.

Дэвид Хендерсон-Стюарт, английский юрист. Мама — русская, отец — англичанин. Впервые попал в Россию в конце 1990-х. В 2000-х стал управляющим директором завода «Ракета». Отец четверых детей.

Фото предоставлено организаторами форума «Реклама в Сибири. Самый креативный форум», автор: Роман Мельников.

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Дэвид Хендерсон-Стюарт бизнес в России


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