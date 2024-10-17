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«Отслужил на СВО снайпером»: киллер из Труновской ОПГ вернулся в Новосибирск

  • 17/10/2024, 11:05
Автор: Ольга Кирсанова
«Отслужил на СВО снайпером»: штатный киллер Труновской ОПГ вернулся в Новосибирск
Дмитрий Буоль был осуждён на 17 лет за четыре убийства

В Новосибирск вернулся штатный киллер Труновской ОПГ Дмитрий Буоль. На его счету четыре убийства и два неудачных покушения. В 2011 году областной суд приговорил ликвидатора к 17 годам лишения свободы.

— Отслужил на СВО снайпером, сейчас уже в Новосибирске, — сообщил НГС источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, история преступного сообщества началась в 1997 году. Банду, созданную Александром Труновым, в криминальных кругах так и называли — «труновская». На счету участников ОПГ  серии заказных убийств, покушения, бандитизм, незаконное хранении оружия, вымогательства и мошенничества.

В отряде ликвидаторов, возглавляемом Анатолием Радченко по кличке Челентано, среди прочих киллеров состоял и Дмитрий Буоль. 18 октября 1997 года он застрелил криминального авторитета Михаила Нагибова по кличке Ляка — трижды судимого за разбой, вымогательство и кражи. Киллер убил Нагибова в подъезде дома на глазах у его жены. Заказ поступил от Трунова, который не поделил с Лякой прибыль от Гусинобродского вещевого рынка в Новосибирске.

Также в послужном списке Дмитрия Буоля покушение на «вора в законе» Мамуку Шубитидзе (Турикела Кахетинский). Челентано поручил своим наёмникам разобраться с Мамукой, который вымогал у Трунова деньги на воровской общак. Эта расправа должна была стать показательной для остальных представителей криминального мира. В ночь на 30 июля 2000 года Мамука праздновал свой день рождения на даче. Именинник посадил почётного гостя — авторитета Баграда Гелашвили по прозвищу Заза во главе стола. Такая честь стала для Зазы роковой: киллер приняли его за Мамуку и расстрелял. Авторитет умер за праздничным столом.

В 2002 году Буоль расправился с Алексеем Дабеевым — начальником службы безопасности новосибирского завода «Ремточмаш», ранее состоявшим в одной из влиятельных ОПС Кузбасса. А две недели после этого возле своего гаража был убит Николай Акеньшин (Кеша) — лидер группировки, конкурирующей с ОПГ Александра Трунова. Кеше отомстили за смерть одного из лидеров труновских.

Точное число жертв отряда киллеров установить не удалось. Труновских проверяли на причастность к 56 нераскрытым убийствам, в том числе к смертям двух вице-мэров Новосибирска — Игоря Белякова и Валерия Марьясова. Однако достаточных доказательств следователям собрать не удалось.

Стоит отметить, что показания на бригадира киллеров — Радченко (Челентано) дал именно Буоль. Ему грозил пожизненный срок, но за сотрудничество со следствием он получил лишь 17 лет лишения свободы. В суде на последнем слове Бойль принёс извинения родственникам жертв банды и заявил, что сообщники просто не оставили ему выбора: «Если не ты, то тебя».

До того как стать киллером, Буоль занимался организацией концертов. Но из-за денежных проблем он впал в зависимость от Челентано, что в конце концов сделало Буоля наёмным убийцей.

Ранее редакция сообщала о том, что главаря ОПГ Александра Трунова и его правую руку Анатолия Радченко этапировали в Новосибирск. «Доставку» заключённых связали с поиском заказчиков и исполнителей громких заказных убийств новосибирских вице-мэров Игоря Белякова и Валерия Марьясова, совершенных в 2001 и 2004 годах. Оба убийства связывают с попытками чиновников вмешаться в торговлю на Гусинке.

Источник фото freepik.com/автор KamranAydinov

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ОПГ Трунова киллер Дмитрий Боуль вернулся с СВО


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