В «красной зоне» по уровню мошенничества в ОСАГО остается Новосибирская область

Банк России опубликовал «Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО» по итогам 2023 года. В «красную зону» регионов России, которые относятся к высокорисковым с точки зрения страхового мошенничества с ОСАГО, по-прежнему входит Новосибирская область. Всего в этой зоне 5 субъектов федерации, на семь меньше, чем годом ранее.

В общей сложности за минувший год в 56 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО, отмечают в Банке России. Регулятор не исключает, что в этих субъектах повысилась эффективность взаимодействия правоохранительных органов и служб безопасности и расследований страховщиков по выявлению и пресечению случаев возможной фальсификации обстоятельств ДТП.

Сокращение частоты страховых случаев наблюдается в 75 субъектах РФ, в том числе в 58 из них – на 10% и более, в семи из которых – на 20% и более. Президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев полагает, что этому способствует индивидуализация тарифов автогражданки.

Как ранее сообщал Российский союз автостраховщиков, миграция мошенников ОСАГО в Новосибирскую область началась в 2016 году. В последние годы регион постоянно попадает в «красную зону» по мошенничеству на сегменте автогражданки.

В октябре 2023 года страховщики прогнозировали, что в регионе могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО на 20-30% из-за роста мошенничества, а также отказа правоохранительных органов возбуждать уголовные дела по автогражданке.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщики добиваются доступа к камерам фото- и видеофиксации в Новосибирске, чтобы отсекать мошенников, которые хотят заработать на автостраховании.