Дмитрий Лукашев: Управление городом сейчас — это командная работа

В январе председатель научно-технического совета Ассоциации газовых хозяйств России «Сибдальвостокгаз», советник ГК «Техногаз» Дмитрий Лукашев принимал участие в заседании экспертной сессии «Стратегия развития Новосибирска. Первые шаги нового мэра», где рассматривались первоочередные задачи, которые, по мнению представителей бизнеса, общественности и экспертов, должен решать будущий мэр Новосибирска. Редакция решила обсудить эту тему подробнее с Дмитрием Лукашевым, выдвинувшем в ходе сессии сразу несколько интересных идей.

От противостояния к командной работе

— Дмитрий Александрович, как вы в целом относитесь к смене модели выборов мэра, которая будет реализовываться в Новосибирске в ближайшее время?

— Честно говоря, я бы хотел поздравить губернатора с тем, что наконец-то закончилось противостояние между городом и областью. Сейчас мэр будет выбираться, а по факту назначаться через конкурсную комиссию. Вся ответственность за работу мэра теперь ляжет на плечи губернатора, так что ему можно только пожелать успеха на этом тяжелом поприще.

Впрочем, свои предложения о том, в каком направлении может развиваться город, есть у многих предпринимателей, которые давно живут в Новосибирске и любят его, которым не безразлична его судьба. Я не являюсь исключением, так как живу и работаю в Новосибирске, здесь моя семья, мои дети, мой бизнес — и я хотел бы, чтобы город был комфортным, чтобы у него появились новые перспективы. Именно поэтому я решил поделиться своими мыслями на экспертном совете. Возможно, они заинтересуют кого-то из кандидатов, кто планирует выдвигаться на пост мэра, участвовать в конкурсе и сейчас пишет свою программу. Хочу подчеркнуть, что управление городом сейчас — это командная работа. Это история про то, что один в поле точно не воин, поэтому новому градоначальнику очень важно предложить компетентную команду, которая будет решать поставленные перед ним задачи.

Переформатировать Новосибирск

— На экспертном совете вы выдвигали предложение об изменении территориальных границ Новосибирска. Каким образом?

— Я предлагаю присоединить к Новосибирску территории, которые де-факто в него уже входят. Это Новосибирский район, Кольцово, города-спутники Обь и Бердск. Да, вы можете сказать, что сейчас уже существует Новосибирская агломерация, но это не юридический, а придуманный термин. Я же предлагаю включить их в территорию Новосибирска.

— Зачем это присоединение необходимо? Сейчас в Новосибирске 10 районов, получится 14…

— На мой взгляд, после объединения территорий и увеличения размера города его необходимо будет разделить на 6 муниципальных городских округов. Уменьшить количество административных единиц. Безусловно, при этом нужно пересмотреть полномочия этих округов, подкрепить их финансами, чтобы у них была возможность принимать самостоятельные решения. Это принципиально изменит роли участников процесса управления городом, обяжет всех играть в одной команде.

При увеличении территории, Новосибирск становится двухмиллионным городом.

А дальше нужно формировать управление этими округами. Для ориентира можно взять нормативно-правовую базу Москвы, Санкт-Петербурга, которые увеличивали свои размеры и количество проживающего населения в несколько раз. Опыт увеличения территории также есть у таких городов, как Пермь, Братск, Сочи, Саратов, — то есть материала для анализа достаточно.

Революция в коммунальном комплексе — это реальность

— Вы также поднимали вопрос о необходимости кардинальных изменений в жизнеобеспечивающей инфраструктуре Новосибирска. В чем суть ваших корректировок?

— Прежде всего я хочу сказать об энергетике, которая у всех на слуху после серии коммунальных аварий. Уверен, что причина ЧС — отсутствие системного подходя к управлению теплосетевым хозяйством города. В 90-х годах область потеряла контроль над «Новосибирскэнерго» и получила частного собственника, который был не очень заинтересован в развитии этой системы. Новый собственник проживает за границей. Думаю, что при таком положении дел ему не так важно, что в городе рвутся теплосети.

Я точно знаю, что при наличии желания, должного контроля и привлечении к работе всех заинтересованных лиц, то есть не только бизнеса, но и власти, в коммунальном комплексе можно сделать настоящую революцию.

— Это идеи или у вас есть практический опыт реализации подобных проектов?

— Опыт есть, все протестировано на практике. С 1993 года я в течение семи лет работал директором МУП ЖКХ «Верх-Тулинское». После ухода в коммерческую компанию я не потерял связи с сельским советом. Совместно с местными органами власти, администрацией Новосибирского района, Министерством ЖКХ Новосибирской области мы продолжали реализацию запущенных еще мной проектов. В результате за 30 лет к сегодняшнему дню мы газифицировали сельсовет на 100%. Из шести угольных котельных остались три, причем две из них модернизированы и переведены на газ. В 2025 году закроем последнюю угольную котельную, что существенно улучшит экологическую ситуацию в Верх-Туле.

За это время в поселке заменили 100% теплотрасс — проект реализовывался на условиях концессии. 100% заменены трубы водопровода на полиэтиленовые, которые не подвержены коррозии. Сейчас Верх-Тулинский сельсовет полностью безаварийный с точки зрения коммунального хозяйства. По площади и масштабам он сравним с Затулинским жилмассивом Новосибирска.

Так что еще раз подчеркну, что при должном контроле за финансами и качеством работ, при поддержке органов власти проблема обновления теплосетей абсолютно решаема.

— Какие корректировки, на ваш взгляд, необходимо внести в энергосистему Новосибирска?

— Нужно просчитать схему теплоснабжения города в соответствии с новым генпланом, который необходимо разработать в связи с увеличением территории Новосибирска. Нужно ускоренными темпами менять трубы теплоснабжения, причем в этом должна участвовать не только энергокомпания, но и бюджет. Одна «Сибирская генерирующая компания» не справится с таким объемом работ и таким износом сетей.

Если говорить более глобально, то я считаю, что в отношении этого актива в принципе нужно отменить итоги приватизации и вернуть энергосистему города в собственность области, а затем передать в концессию. Например, компании «Газпром энерго», которая отапливает много городов в стране. В первую очередь Москву и Санкт-Петербург. У них есть положительный опыт владения ТЭЦ.

Кстати, ко всем новосибирским ТЭЦ уже подведен природный газ — и уже сейчас можно отказаться от использования бурого угля. Сегодня в Западной Сибири по технологическим причинам ощущается определенная нехватка газа, но к 2029 году она будет устранена. Вот к этому времени вполне можно провести передачу собственности, заключить концессию, перевести ТЭЦ с угля на газ.

В концессию также нужно передать котельные Академгородка. То есть в Новосибирске должен быть единый энергокомплекс, за который должна отвечать одна компания.

Кроме того, судя по темпам, которыми развивается Новосибирск, ни в коем случае нельзя закрывать пиковые котельные. Именно они страхуют систему теплоснабжения во время сильных морозов и коммунальных аварий. Мало того, городу нужна еще одна ТЭЦ и не только для включения в систему теплоснабжения. На ее базе можно создать мусоросжигающий завод, который будет работать на природном газе и сжигать мусор. Поэтому я был очень расстроен, когда узнал о продаже ТЭЦ-6. Она идеально помогла бы Новосибирску решать проблему с мусором и сняла необходимость формирования нового мусорного полигона.

— На экспертной сессии один из участников говорил о том, что избытки тепла можно было бы использовать для утилизации снега…

— Да, такую идею выдвигал Александр Бойко (Новосибирский девелопер, учредитель группы компаний TS Group. — Ред.). Полностью с ним согласен. Город мог бы сэкономить деньги на утилизации снега. Техническая возможность для этого есть.

В обновленный генплан увеличенного города также нужно закладывать строительство ливневой канализации, водопроводов и т.д.

— Кстати, ранее вы говорили о том, что газификация в Сибири может быть более массовой и бесплатной…

— Да, этот проект мы продвигали еще в 2020 году. Мы внимательно отслеживали, как он проходит различные инстанции на федеральном уровне. С гордостью могу сказать, что на его основе в России в итоге запустили программу бесплатной догазификации. Хотя, на мой взгляд, ее можно было бы сделать еще более эффективной

Кстати, я также выступаю за программу реновации города. В частности, на мой взгляд, уже подошло то время, когда мы должны сносить не только аварийные дома, но и устаревшие пятиэтажки. Особенно это актуально для Академгородка. Там нужно менять старое жилье и строить новое, которое будет интересно для ученых, будет служить одной из точек их притяжения в Новосибирск, позволит развивать научный потенциал Академгородка на благо не только региона, но и всей страны.

— Вы говорите о Большом Новосибирске, о развитии округов, а какие транспортные риски несет рост территории города?

— На Большой Новосибирск как раз накладывается схема метрополитена, о которой я говорил на экспертной сессии. Конечные станции метро находятся на границах больших округов: в Бердске, Пашино, Толмачево, на ОбьГЭСе.

Напомню, что идею комплексного развития метрополитена я продвигаю уже несколько лет и считаю, что этот проект вполне реализуем. За него просто нужно серьезно взяться.

Помимо строительства метро, в городе нужно заниматься и развитием наземного транспорта. Нужно убирать лишние светофоры, строить развязки, подземные переходы, убирать левые повороты, что позволить увеличить скорость движения и сделает его более безопасным.

Также необходимо строить надземные развязки на железнодорожных переездах. Необходимо проанализировать все съезды с мостов и въезды на них. К сожалению, даже новый, строящийся мост не имеет нормальных развязок и съездов.

Важно строительство объездов вокруг Новосибирска. К счастью, Восточный объезд сейчас строится, и я думаю, что эта проблема для города скоро будет закрыта. Однако на Северном объезде в районе Коченево уже возникла новая проблема: двухполосной дороги там уже мало — из-за роста интенсивности движения, необходимо строить четырехполосную. Земля под это уже выделена, мост Северного объезда также имеет опоры (быки) для расширения.

Еще я предлагаю рассмотреть возможность строительства Южного объезда вокруг Новосибирска по аналогии со строительством вокруг Саратова. У нас такой объезд может стартовать от поселка Чик, пойти через Ярково, Боровое, по мосту через Обское море выйти на Бурмистрово и далее на Восточный объезд в районе Искитима. Так мы закольцуем объезд вокруг Новосибирска и избавим город от транзитного грузового транспорта. При таком варианте можно будет вообще запретить въезд фур в город, потребовать, чтобы они разгружались в логопарках на окраинах города. Это позволит сохранять и разгружать от транспорта городские дороги.

— Но озвученные вами планы — это колоссальные деньги. Насколько они реализуемы?

— Все решаемо. Однозначно для этого необходимо использовать федеральные деньги. Они в бюджете есть — все экономисты говорят, что рубль недооценен, что можно печатать деньги на инфраструктурные проекты, и это не приведет к росту инфляции. Просто на уровне города и региона нужно грамотно сформулировать проект и доказать на федеральном уровне, что регион может его реализовать, может эффективно освоить выделенные средства. Тогда все получится.

— После озвученных вами предложений не могу не задать вопрос: сами планирует попытаться подать заявку на участие в выборах мэра?

— Вы знаете, в первую очередь мне бы очень хотелось, чтобы меня услышали, взяли мои предложения в работу. Управление таким мегаполисом, как Новосибирск, сейчас — это большая ответственность. И как житель города я уже просто не могу смотреть на то, в каком состоянии он сегодня находится. Мне больно смотреть на дороги, на постоянную грязь, на пробки. Мне небезразлично, что будет с Новосибирском через 10, 20, 50 лет, так как здесь, надеюсь, будут жить мои дети и внуки.