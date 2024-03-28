Девственность за 60 тысяч долларов продает жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска с ником Viki выставила на продажу девственность.

«Продажное» объявление блондинка разместила на тематическом сайте. Свое целомудрие 21-летняя сибирячка оценила в 60 тысяч долларов.

В объявлении она указала параметры своего тела и отметила, что главная ее цель на этом сайте — отношения по расчету.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска предлагает «собрать» ее кота и продает его усы и шерсть. На вырученные от продажи кошачьего биоматериала хозяйка обещает купить ему корм.