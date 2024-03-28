Девственность за 60 тысяч долларов продает жительница Новосибирска

Жительница Новосибирска с ником Viki выставила на продажу девственность.
«Продажное» объявление блондинка разместила на тематическом сайте. Свое целомудрие 21-летняя сибирячка оценила в 60 тысяч долларов.
В объявлении она указала параметры своего тела и отметила, что главная ее цель на этом сайте — отношения по расчету.
Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска предлагает «собрать» ее кота и продает его усы и шерсть. На вырученные от продажи кошачьего биоматериала хозяйка обещает купить ему корм.
Источник фото: freepik.com/автор: freepik
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